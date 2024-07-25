"Відбувається злам": чому візит Кулеби до Китаю є дуже непересічною подією

Делегація на чолі з головним дипломатом України Дмитром Кулебою вже прибула до Китаю. Разом з очільником МЗС Китаю Ван Ї Кулеба має обговорити шляхи досягнення справедливого миру в Україні.

Поїздка української делегації на запрошення китайської сторони є справді дуже важливою подією для України. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, пояснивши, що Китай запрошує нас до діалогу.

До теми Візит Кулеби до Пекіна: які очікування у США

Важлива поїздка

Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що одна з ключових цілей візиту до Китаю – нівелювати "конкуренцію" мирних планів. Ймовірно, малося на увазі різноманіття мирних ініціатив, які, зокрема, надходили і від Пекіна.

Цей візит є важливим, тому що такого формату не було дуже давно. І те, що це відбулося не на наше прохання, а на запрошення китайської сторони – теж є важливим. Бо в Китаї серйозно ставляться до таких церемоній. Тобто це запрошення до діалогу в переломний момент у геополітичному сенсі. Інтуїтивно відчувається якийсь злам,

– зазначив Олег Лісний.

Втім, переконаний політолог, із зайвим оптимізмом до цього також не варто ставитись. Все ж Китай досі відстоює не інтереси України, а насамперед власні та підіграє Росії.

"Те, що цей візит є незручним для Росії, можна побачити вже й з повідомлень у їхній пресі. Якщо росіянам щось не подобається те, що відбувається і вони викривляють на власний бік, то ми все правильно робимо", – додав політолог.

Крім того, візит Кулеби, ймовірно, узгоджений із західними партнерами.

"Можуть бути результати. Але мегарезультат, якого нам би хотілось, тобто, щоб Китай припинив допомагати Росії, не буде. Тому що Китай вже обрав сторону", – підсумував Лісний.