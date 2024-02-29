Китай пропонує ядерним державам укласти угоду

Китай запропонував найбільшим ядерним державам створити механізм, який допоможе захистити неядерні держави від потенційного застосування ядерної зброї.

Генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо на Конференції з роззброєння у Женеві наголосив, що ядерні країни повинні виконати свої "особливі обов'язки" щодо ядерного роззброєння відповідно до Конвенції ООН.

Дивіться також Для розмов про мир: Китай відправляє спецпосланця в Україну, Росію та країни ЄС

Нова угода зобов'яже країн-учасниць до незастосування ядерної зброї першими.

За його словами, потрібно визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який стане захистом для неядерних держав від потенційного застосування ядерного озброєння.

"Держави, які володіють ядерною зброєю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування ядерної зброї першими одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", – сказав Сунь.

. США та Росія мають найбільші ядерні арсенали у світі, тоді як Китай та Індія єдині, хто дотримується принципу "незастосування ядерної зброї першими".

Сунь також закликав до універсального, недискримінаційного порядку експортного контролю для вирішення проблем глобальної безпеки, аби сприяти відповідності в галузі біохімії для підтримки авторитету системи договорів про контроль над озброєннями.

Китайський дипломат вважає, що наразі важливо та актуальн приділити увагу розробці міжнародних норм у таких галузях, як штучний інтелект, космічний простір та кіберпростір.

Сунь описав міжнародну ситуацію з безпекою як таку, що стоїть перед новими викликами. Та зазначив, що країни з найсильнішим військовим потенціалом неодноразово "порушували договори", аби "домагтися абсолютної переваги".

Дивіться також Росія готується до вторгнення Китаю: там уже відпрацювали сценарій застосування ядерної зброї

Що цьому передувало