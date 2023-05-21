Хочуть отримати власний зиск, – політолог про зростання кількості “переговорників”
Все більше світових лідерів заявляють, що хочуть бути "переговорниками" у питанні щодо війни в Україні. Ці держави намагаються показати, що можуть розв'язувати стратегічні питання.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, країни переслідують власні інтереси.
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"Завжди в таких ситуаціях крутяться різні особи, які хочуть отримати з цього власний зиск. Ми не повинні звертати на це увагу. Ви здивуєтесь, скільки країн після нашої перемоги будуть говорити, що вони допомагали більше за всіх. Думаю, з європейських країн про це буде заявляти Франція", – вважає він.
У "переговорників" є проблема
Загородній зазначив, що насамперед Китай хоче бути "переговорником" щодо закінчення війни в Україні. Президент КНР Сі Цзіньпін постійно "крутиться" навколо теми миру та хоче показати світу, що здатен розв'язувати проблеми і в Європі зокрема.
У "переговорників" є маленька проблема. Є план, про який говорив Зеленський. План миру був затверджений генеральною асамблеєю ООН. Він містить два принципові пункти, яких у них нема. Це виведення військ (Росії – 24 Канал) з території України та виплата репарацій,
– підкреслив він.
На думку політолога, більш ефективним посередником є турецький лідер Реджеп Ердоган. Туреччина надає Україні військову допомогу та не допускає російські кораблі у Чорне море. Держава реальними справами показує, що хоче миру.
Також він згадав про Папу Римського, який займає позицію «і вашим, і нашим». Політолог зауважив, що якщо він хоче миру, то міг би зайнятись, до прикладу, питанням звільнення українських полонених.
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