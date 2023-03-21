У Китаю немає причин підтримувати війну проти України: чи може Сі Цзіньпін вплинути на Путіна

Дуже сумнівно, що Китай буде допомагати Росії воювати проти України. Пекін зацікавлений у стабільній ситуації в регіоні.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа". За його словами, однією з цілей візиту Сі Цзіньпіня до Росії – розширення співпраці з Росією.

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Китай і надалі буде переслідувати розширення співпраці в усіх сферах без винятку. Але загалом про наслідки перемовин будемо говорити вже згодом,

– зазначив Клочок.

Чи буде Китай підтримувати Росію у війні

Як наголосив Клочок, зараз немає підстав говорити, що Китай буде підтримувати Росію у війні. У них зовсім інші цілі. Зараз найважливіше для Пекіна – припинення гарячої фази війни. Вони хочуть розширювати співпрацю.

Їм потрібне розширення товарного обігу, збільшення постачання енергоресурсів, інвестиційних проєктів в енергетичній сфері. Для Китаю надважлива стабілізація ситуації,

– розповів Клочок.

Звісно, цілі Владіміра Путіна дещо відмінні. Він очікує на допомогу Китаю, щоб перемогти у війні. Натомість після усвідомлення, що Росія не може здолати Україну, в Пекіні побоюються санкцій, які може запровадити Захід в разі допомоги.

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Клочок не виключає, що між президентом США Джо Байденом та Сі Цзіньпінем ще на G20 могли бути сформовані певні домовленості, які стосуються завершення війни Росії проти України. Тому не варто виключати, що Сі може спробувати вплинути на Путіна, щоб той подумував над припиненням війни.

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