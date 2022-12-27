Китай планує посилювати співпрацю з Росією: політтехнолог розповів, яка мета

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін планує поглибити зв'язки з Москвою у 2023 році. Також там називають війну проти України "кризою". Але насправді все не так погано, як може здаватися.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, в Китаї чітко заявляли, що йдеться про економічне співробітництво з Росією. У цьому сенсі їм цікава вигода як з Україною, так і з Москвою.

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Утім, Китай чітко відмовився хоча б мінімальним чином допомагати Росії у військовій сфері. Там співпраці немає.

Китай однозначно відмовився хоча б якимось мінімальним чином співпрацювати з Росією у військовій сфері. Вони не постачають навіть ті чіпи, які дійсно мають. А вони б згодилися Росії для виробництва високоточної зброї,

– зазначив Шейтельман.

Якби Росія отримала доступ до чіпів та іншого обладнання, то змогла б наростити виробництво ракет. Натомість Китай цього не робитиме. Там навіть законодавчо заборонили постачання певних видів чіпів, які можуть бути подвійного призначення.

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Китай буде проводити колонізацію Росії, але більш-менш легально

Шейтельман підкреслив, що Україна очікує завершити війну принаймні в найближчий рік. А Китай розглядає довгострокові проєкти в Росії, які можуть тривати роками, на кшталт побудови порту чи залізниці.

Китай розглядає те, як він проводитиме колонізації Росії. Насамперед Сибіру та Далекого Сходу. Це відбуватиметься в повоєнній Росії, ослабленій санкціями, яка не матиме змоги збувати нафту й газ. У тій Росії, якій Захід не дасть грошей на інвестиції,

– вважає Шейтельман.

Китай претендує на ці проєкти. Він не буде політично захоплювати та приєднувати Росію. Вони просто вкладуть гроші в певні перспективні проєкти та будуть користуватися ними практично безплатно.

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