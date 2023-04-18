Китай дуже хитро сформував свою політику: чи можлива серйозна допомога Росії від Пекіна

Китай зацікавлений в ослабленій Росії. Однак там не допустять, щоб вона повністю розвалилася через війну проти України. У цьому контексті постає питання, наскільки готовий Китай підтримувати Росію.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, після візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу багато аналітиків почали гадати, чи дійсно Пекін почне постачати зброю Москві. Однак тут потрібно глянути на ситуацію під іншим кутом.

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Чи постачатиме Китаю зброю для Росії

Як наголосив Тизенгаузен, головне – зрозуміти, якою Китай хоче бачити Росію. Тоді стане зрозуміло, чи дійсно Пекін готовий сильно підтримувати окупантів.

Яка Росія потрібна Китаю? Перше – вона має бути територіально цілісною. Друге – має бути наскрізь корумпованою, що вже є. Тоді легше за все домовитися. Також Китаю потрібна ослаблена санкціями Росія. Тоді Москва втрачає ринки і переходить із Заходу на Схід. Чим більший санкційний тиск – тим дешевша ціна на російські ресурси,

– зазначив Тизенгаузен.

Тут йдеться не лише про нафту й газ. Але й про ядерне паливо та інші ресурси. Натомість Китаю потрібно достатньо тонко грати з допомогою Росії. Адже можна дійти до того, що проти самого Пекіна запровадять санкції.

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Тому, на думку Тизенгаузена, Китай може постачати Росії певні військові товари на кшталт сухпайків, бронежилетів чи військової форми. Але не щось серйозніше.

Навряд чи Китай надасть Росії суттєву допомогу. Хоч там хитро сформували свою політику щодо війни – не допомагаємо жодній стороні у війні. Але нічого не заважає Китаю щось продати в одну з країн Африки, звідки все потім потрапить до Росії. Та Китай не буде надавати Росії серйозну допомогу,

– вважає Тизенгаузен.

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