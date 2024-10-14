Для "суворого попередження": Китай розпочав нові військові навчання поблизу Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю розпочала новий етап військових навчань біля Тайваню. Пекін заявляє, що ці дії є застереженням проти "сепаратистських прагнень" тайванської влади.

Про це пише Reuters. Терміни завершення цих військових навчань поки невідомо.

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Китай розпочав нові військові навчання

За заявою китайського військового командування, навчання під назвою "Joint Sword-2024B" проходять у Тайванській протоці, а також у районах на північ, південь і схід від острова.

Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності,

– йдеться в заяві командування КНР.

Тайвань заявив про китайські авіаносці біля острова

На Тайвані заявили, що на південь від острова пливе авіаносна група Китаю. Своєю чергою військові КНР опублікували відео, в якому говориться, що вони "готові до бою".

Тайванське Міноборони заявило, що група Військово-морських сил Китаю на чолі з авіаносцем "Ляонін" увійшла у води поблизу каналу Баші, який з'єднує Південнокитайське море та Тихий океан, а також відокремлює острів від Філіппін. Там додали, що Збройні Сили Тайваню уважно стежать за розвитком подій і "виявляють належну пильність".

Нагадаємо, що російські та китайські військово-морські сили провели навчання з протичовнового захисту. Вони проходили у північно-західній частині Тихого океану під час спільного патрулювання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.