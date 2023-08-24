Фіаско Путіна й підступний план Сі проти НАТО: підсумки саміту БРІКС

У ПАР відбувся саміт БРІКС, на якому Китай і Росія переслідували свої цілі. Якщо Пекін хотів закласти альтернативу НАТО, то Москва домагалася підтримки у війні проти України.

Що більше, учасники БРІКС заявили про розширення організації з 2024 року. Докладніше про основні підсумки саміту БРІКС розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Дві ідеї, які Китай просував на саміті БРІКС

22–24 серпня у Йоганнесбурзі в ПАР відбувся саміт БРІКС, до якого входять Росія, Китай, Індія, Бразилія та ПАР.

Започаткувався цей формат співробітництва як суто економічний. Тобто в рамках БРІКС найбільші країни, що розвиваються, намагалися розширити свої торговельні звʼязки.

Відомо, що на зустріч офлайн прибули лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. Диктатор Путін, щодо якого Міжнародним кримінальним судом в Гаазі виданий міжнародний ордер на арешт у зв'язку з його причетністю до викрадення дітей з України, приєднався до події онлайн.

Замість нього фізично присутнім на саміті був очільник МЗС Росії Сергєй Лавров.

Цього року саміт БРІКС був зосереджений на тому, чи розширювати клуб і як стати противагою західним державам. Цю ідею активно просував Китай.

Зрештою, Китай запропонував розглядати БРІКС як ядро ​​дипломатичного та економічного блоку, який має протистояти альянсам, у яких домінує Захід, таким як G7.

Китай та Росія хочуть витіснити долар

БРІКС вже створив Новий банк розвитку, що базується в Шанхаї – як альтернативу установам, таким як Світовий банк, для надання фінансування країнам, що розвиваються, і обговорив прийняття нової валюти, щоб зменшити роль долара в міжнародній торгівлі.

Ідею витіснення американського долара активно лобіює, як Китай, так і Росія. Але на цьому етапі обох чекає розчарування, адже, за даними Bloomberg, частка долара в міжнародних платежах у липні 2023 року зросла до максимального рівня.

Ба більше, аналітики запевняють, що наразі всі спроби БРІКС якось замістити долар дають невеликий ефект.

Втім, варто віддати належне і додати, що дані SWIFT також показують зростання частоти транзакцій, пов'язаних з юанем, оскільки китайська валюта поступово стає все більш залученою до глобальних валютних потоків.

Хоча сьогодні все ж китайський юань набирає лише 3% у порівнянні з 46% в американській валюті. Тобто, якщо спроби Китаю закріпити свою валюту на ринку працюють, то от про російський рубль ніхто і не згадує.

Варто нагадати, що саме Путін торік кричав про те, що треба відмовлятися від долара та платити за російський газ у рублях. Та ця авантюра зрештою грає на руку лише Китаю.

Сі замислив створення альтернативи НАТО

Все ж економічне питання цього року на саміті БРІКС не було ключовим. Китай намагається взяти гору в цьому форматі і перетворити БРІКС не на економічний блок, а на такий, що може в перспективі кинути виклик альянсам на чолі зі США.

Тобто ідея дуже проста – створити спочатку власний аналог G7, а потім вже і замислитися над аналогом НАТО. І лідер Китаю дуже чітко продемонстрував всім учасникам, чого насправді він прагне, проігнорувавши економічний форум БРІКС.

На саміті він звісно був присутнім, але коли проходив саме економічний форум – Сі в останню мить скасував свій виступ, відправивши замість себе міністра торгівлі КНР Ван Веньтао. Цікаво, що в Пекіні цю подію ніяк не коментують.

Зрештою Ван Веньтао зачитав заздалегідь підготовлений виступ від імені Сі Цзіньпіна. І от він був просякнутий тезами про те, що БРІКС має стати потужним обʼєднанням проти США. Хоча дефініцію "США" китайці свідомо та традиційно уникають, використовуючи замість цього вислів "якась країна".

Що цікаво, за кілька годин після цього виступу міністра торгівлі Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у вечері з лідерами ПАР, Бразилії та Індії, а також Лавровим.

Вочевидь рішення про скасування виступу ухвалили в останню хвилину, оскільки в державних ЗМІ Китаю було опубліковано повідомлення офіційного представника МЗС КНР, з якого випливає, що Сі виступив із промовою особисто. Хоча цього насправді не було.

Тобто Сі явно продемонстрував, що економічні питання його цікавлять не в першу чергу, йому важлива конфронтація і союзники в ній. Сі хоче бачити більше союзників, ніж 4 країни БРІКС, і тому виступає за розширення блоку.

Хто став на заваді планам Китаю

Та варто додати, що проти такого підходу виступає частина учасників БРІКС. Та ж Індія чи Бразилія не надто хоче розривати стосунки зі США заради торгівлі з Китаєм, чи Росією.

З іншого боку, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступає проти будь-якого розширення, а тим паче перетворення БРІКС на якийсь формат протидії Заходу, ще й через те, що Індія та Китай мають прикордонні суперечки і схильні розглядати один одного як потенційних супротивників.

А тому додавання до БРІКС країн, близьких із Китаєм, створює додаткові загрози для Індії.

Що відомо про розширення БРІКС

Все ж формат БРІКС розширюється. Найбільші країни, що розвиваються, запросили Саудівську Аравію, Іран, Єгипет, Аргентину, Ефіопію і ОАЕ приєднатися до їхнього боку. Про це заявив президент ПАР Сіріл Рамафоса. За його словами, їхнє членство розпочнеться з 1 липня 2024 року.

І цей крок, на жаль, все ж створює перспективу перетворення БРІКС на великий блок. Як оголосили у БРІКС, таке рішення спрямоване на посилення впливу блоку, який пообіцяв відстоювати так званий "Глобальний Південь".

Розширення може також відкрити шлях десяткам зацікавлених країн, які прагнуть вступу до БРІКС, у той час, коли геополітична поляризація стимулює зусилля Пекіна та Москви перетворити БРІКС на життєздатну противагу Заходу.

Цікаво, що на саміт БРІКС був присутній і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він раптом заявив, що фрагментація світу неминуча через те, що світові глобальні організації, в тому числі ООН, не реформуються.

Варто нагадати, що реформування ООН – це саме те, до чого закликає Україна вже багато років. Але Гутерреш раптом вирішив про це згадати на саміті БРІКС.

Чому розширення БРІКС може не спрацювати

Втім, щодо такого розширення також є великі питання, тому не варто поспішати з висновками.

Річ у тім, що нездатність членів БРІКС дійти послідовного бачення блоку вже давно призвела до того, що він втратив свою вагу як глобальний політичний та економічний гравець на міжнародній арені.

Яскравий приклад – різне бачення Китаю та Індії. Сіріл Рамафоса заявив, що понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС. Але всі ці країни є розрізненими і ними керує лише бажання протистояти Заходу, який, на їх думку, виступає проти них.

Та коли у вас ідея не "за щось", а "проти чогось", то зрештою великих результатів ви навряд чи досягнете.

Поразка Путіна на саміті БРІКС

Однак можливо ця розрізненість в БРІКС може піти Україні на користь. Диктатор Путін на саміті БРІКС намагався запевнити всіх, що зернова угода зірвана, а у війні Росії проти України винний Захід, а тому треба дійсно обʼєднатися проти Заходу і допомогти Росії у війні.

Але для диктатора щось пішло не так. Адже його ідей ніхто не підтримав. Зокрема, президент ПАР заявив, що війна в Україні має завершитися домовленостями, до яких нібито "готовий" Путін.

Водночас Сі Цзіньпін додав, що війна Росії проти України виникла в результаті дії багатьох складних факторів. Але тепер треба шукати припинення, зокрема, за його словами, слід зняти напруженість, припинити вогонь та почати переговори.

Також Сі закликав країни БРІКС слідувати курсу на мирний розвиток. Тож, принаймні відкритих заяв про підтримку Росії – Путін так і не почув…