Китаю це не вигідно: яку позицію займає Пекін в українській формулі миру

Україна, ймовірно, хоче, щоб представники Китаю були залучені до саміту миру, адже розуміє вплив країни на Росію. Водночас офіційний Пекін залишається "адвокатом" країни-агресорки та здебільшого підтримує її інтереси.

Про це 24 Каналу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зауваживши, що також треба зважати на роль Китаю у питанні заморожених російських активів. Наразі країна не має тут інструментів впливу, але зберігає величезне лобі.

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Чи впливає Китай на Європу та США

Щодо заморожених російських грошей, то Китай не має інструментів впливу, як таких. Але за словами Артура Харитонова, у країни є величезне лобі, друзі в кожній партії, китайські посольства по всьому світу, які є агентурними базами. Їх використовують як "чорний лобізм" для досягнення цілей.

Це можуть бути підкупи, шантаж, погрози, наприклад, тим, що Китай відмовиться від співпраці з Європою. Це не змінює загальної кон'юнктури, але дає привід для істерик певних прокитайських груп, а всі вони насправді є проросійськими,

– розповів Харитонов.

Інше питання полягає в тому, що Китай не хоче, щоб Україна мала якісь преференції, отримала щось на свою користь. Водночас заморожені активи нам дуже потрібні, тому проводиться велика робота, щоб використати їх саме для потреб України.

Сполучені Штати та Європа таку ідею підтримують, але для Пекіна це не вигідно.

Яка роль Китаю в українській формулі миру

Цю ситуацію треба розглядати до моменту дзвінка Джо Байдена Сі Цзіньпіну та після. Зараз Україні варто уважно стежити за тим, чи не змінюється позиція Пекіна.

Для Китаю не вигідно, щоб щось сталося на користь України. Він хоче перемоги Росії, але цього не буде, бо є Сполучені Штати, демократія, тому Пекіну доведеться самому ухвалювати ті чи інші рішення,

– зауважив Артур Харитонов.

Він додав, що Китай може зупинити війну одним дзвінком Сі Цзіньпіна до Путіна. Тому українська сторона хоче, щоб ця країна була присутня на саміті миру. Також нам вигідно, якщо Пекін відправить на саміт свого міністра закордонних справ Ван Ї. Це буде свідченням того, що вони готові щось робити.

"Очевидно, що у цьому процесі Китай буде "адвокатом" Росії. Він хоче виглядати медіатором і досягати поразок для України. Але за умов тиску, більше не зможе цього робити", – підсумував Харитонов.

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