Китай уважно вивчає, що у Росії пішло "не так" з війною в Україні: у Reuters сказали навіщо

Західні аналітики вважають, що у Пекіні ретельно слідкують за перебігом бойових дій російсько-української війни. Власне, ймовірно, Китай вивчає ситуацію для того, аби потім використати це у конфлікті з Тайванем, який підтримуюють США.

Журналісти проаналізували близько 100 статей у понад 20 китайських журналах на воєнну та військову тематику й дійшли висновку, що дуже Пекін насторожують американські технології. Очевидно, найбільше занепокоєння у китайських "умів" викликають Starlink Ілона Маска та протитанкові ракетні комплекти "Джавеліни", які використовують наші захисники, аби знищувати російських окупантів.

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Javelin та Starlink проти Китаю

Безглуздо заперечувати, що Китай прагне якомога скорішого розвязання "тайванського питання" – не виключено, що військовим шляхом. Разом з тим очевидно, що на заваді до підкорення Пекіном Тайваню стоятиме Вашингтон. Тому й, власне, китайські посадовці намагаються вивчити американські технології, які ЗСУ використовують у війні з Росією.

Китай прагне володіти здатністю збивати низькоорбітальні супутники Starlink і захищати танки та вертольоти від ракет Javelin, що запускаються з плеча. Принаймні так вважають китайські військові дослідники, які вивчають боротьбу Росії в Україні задля планування можливого конфлікту з силами в Азії, що очолять США,

– йдеться в матеріалі Reuters.

Разом з тим в ЗМІ послались на анонімного посадовця, який зазначив, що головним уроком для Китаю з російсько-української війни є те, що світова спільнота вмить згуртувалась, аби відповісти на кремлівську агресію.

Мирний план від Китаю, але агресивна позиція щодо Тайваню

До цієї теми згадаємо, що не так давно у Пекіні презентували так званий "мирний план", який би нібито мав сприяти закінченню війни в Україні. Народна депутатка Євгенія Кравчук, коментуючи положення з цього документа, констатувала, що Україна підтримуватиме формулу миру, яку запропонував володимир Зеленський.

Водночас з її слів зрозуміло, що позиція Пекіну є вкрай цинічною, адже з одного боку Китай заявляє про "мир в Україні", а з іншого – створює загрози для безпеки в Азії. Зокрема, не варто заперечувати можливість нападу Китаю на Тайвань.

Експерт-міжнародник та професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі з посиланням на західні ЗМІ припустив, що велика війна між Китаєм та Тайванем може розпочатись вже до 2027 року.