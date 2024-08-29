Китай закликає уникати ескалації, яка може спричинити розширення "української кризи", – МЗС КНР

На брифінгу речник МЗС КНР Лінь Цзянь висловив занепокоєння через можливу ескалацію "української кризи". Він також підкреслив, що пріоритетом міжнародної спільноти є деескалація ситуації.

Китай закликав всі сторони уникати розширення бойових дій, стримуватись від провокацій і зберігати спокій, щоб не погіршити ситуацію. Нагадаємо, що 29 серпня зустрілися радник президента США Джейк Салліван та глава КНР Сі Цзіньпінь, зокрема, вони обговорювали війну в Україні.

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Що в Китаї заявили про війну в Україні

Китай стурбований не лише можливістю використання Україною західної зброї проти Росії, а й загальною високою ймовірністю подальшого загострення та розширення "української кризи".

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи слова спецпредставника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея про занепокоєння його країни саме пом’якшенням Заходом умов для застосування Україною зброї по Росії.

Наскільки мені відомо те, що ви сказали про брифінг, не відповідає фактам. Наразі існує широке занепокоєння високою імовірністю подальшої ескалації та розширення "кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України – 24 Канал),

– сказав Лінь.

Речник МЗС КНР також наголосив, що міжнародне співтовариство вважає пріоритетом деескалацію ситуації.

Китай закликав усі сторони уникати розширення зони бойових дій та утримуватися від дій, які можуть призвести до ще більшого загострення ситуації. Лінь Цзянь закликав зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб не погіршити ситуацію.