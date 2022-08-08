У Тайвані кажуть, що виявили 66 китайських літаків та 14 кораблів у протоці та навколо неї

Ситуація навколо Тайваню залишається напруженою. 7 серпня у протоці та навколо неї зафіксували 66 китайських винищувачів та 14 військових кораблів.

Про це повідомили в міністерстві оборони Тайваню. Китай продовжує проводити свої військові навчання навколо острова.

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У Тайвані повідомляють про китайські літаки та кораблі

У міністерстві оборони Тайваню 7 серпня повідомили, що виявили китайські винищувачі та військові кораблі у протоці та навколо неї.

14 суден PLAN (Військово-морських сил Китаю – 24 канал) і 66 літаків PLA (Народно-визвольної армії Китаю – 24 канал) були виявлені сьогодні навколо нашого регіону близько 17:00,

– мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що збройні сили стежили за цією ситуацією та реагували на дії Китаю за допомогою літаків, військово-морських кораблів і ракетних систем наземного базування.



Китайські винищувачі та кораблі помітили у Тайванській протоці / Фото міністерства оборони Тайваню

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Тайвань проведе артилерійські навчання з бойовою стрільбою

За інформацією Anadolu Agency, наступного тижня Тайвань проведе артилерійські навчання з використанням справжніх боєприпасів. Вони відбуватимуться у південній частині острова "для перевірки боєготовності".

У Центральному інформаційному агентстві Тайваню повідомили, що навчання відбуватимуться 9 та 10 серпня в окрузі Піндун. Військові використовуватимуть 78 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів та 6 – калібру 120 міліметрів. Також армія проведе щорічні навчання 5 вересня.

Таке рішення прийняли після початку військових навчань Китаю з використанням справжніх боєприпасів навколо острова. Їх розпочали після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

За даними Міністерства оборони Тайваню, в межах своїх великих військових навчань та 8 контрзаходів для реагування на ситуацію Китай перекинув через Тайванську протоку найбільшу кількість військових літаків від початку 2022 року.



Загалом помітили 66 літаків та 14 кораблів /Фото міністерства оборони Тайваню

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