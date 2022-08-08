У Тайвані кажуть, що виявили 66 китайських літаків та 14 кораблів у протоці та навколо неї
Джерело:Міністерство оборони Тайваню
Ситуація навколо Тайваню залишається напруженою. 7 серпня у протоці та навколо неї зафіксували 66 китайських винищувачів та 14 військових кораблів.
Про це повідомили в міністерстві оборони Тайваню. Китай продовжує проводити свої військові навчання навколо острова.
Цікаво У Білому домі відреагували на заяву Китаю про припинення співпраці
У Тайвані повідомляють про китайські літаки та кораблі
У міністерстві оборони Тайваню 7 серпня повідомили, що виявили китайські винищувачі та військові кораблі у протоці та навколо неї.
14 суден PLAN (Військово-морських сил Китаю – 24 канал) і 66 літаків PLA (Народно-визвольної армії Китаю – 24 канал) були виявлені сьогодні навколо нашого регіону близько 17:00,
– мовиться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що збройні сили стежили за цією ситуацією та реагували на дії Китаю за допомогою літаків, військово-морських кораблів і ракетних систем наземного базування.
Китайські винищувачі та кораблі помітили у Тайванській протоці / Фото міністерства оборони Тайваню
Варто прочитати Китай ігнорує дзвінки з Пентагону на тлі військових навчань біля Тайваню, – Politico
Тайвань проведе артилерійські навчання з бойовою стрільбою
За інформацією Anadolu Agency, наступного тижня Тайвань проведе артилерійські навчання з використанням справжніх боєприпасів. Вони відбуватимуться у південній частині острова "для перевірки боєготовності".
У Центральному інформаційному агентстві Тайваню повідомили, що навчання відбуватимуться 9 та 10 серпня в окрузі Піндун. Військові використовуватимуть 78 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів та 6 – калібру 120 міліметрів. Також армія проведе щорічні навчання 5 вересня.
Таке рішення прийняли після початку військових навчань Китаю з використанням справжніх боєприпасів навколо острова. Їх розпочали після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
За даними Міністерства оборони Тайваню, в межах своїх великих військових навчань та 8 контрзаходів для реагування на ситуацію Китай перекинув через Тайванську протоку найбільшу кількість військових літаків від початку 2022 року.
Загалом помітили 66 літаків та 14 кораблів /Фото міністерства оборони Тайваню
Буде цікаво – чи залежить напад Китаю на Тайвань від України: дивіться відео