Росія почала наступати на інтереси Китаю: що спонукало Пекін до діалогу з Україною

Китай запрошений взяти участь в проміжних зустрічах перед другим самітом миру. Україна також запросила очільника китайського МЗС Ван Ї відвідати Київ. Наразі відбулося "розмороження" китайсько-українських відносин з ініціативи Пекіну. Україна багато разів сигналізувала, що готова до цього.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив політолог Олег Саакян, підкресливши, що нині Україна й Китай використовують один одного, щоб виконати свої зовнішньополітичні завдання, адже зараз їхні ситуативні інтереси збіглися.

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Китай ігнорував існування України, але ситуація змінилася

Україні треба реанімувати відносини з Китаєм. Це позиція не тільки України, а й США і Європи. Вони зробили багато, щоб така активізація відбулася, про це свідчить низка візитів європейських лідерів й представників Сполучених Штатів до Китаю. Все це відбувалося, коли Китай ігнорував існування України. Тепер ситуація для Китаю змінилися.

Політолог зазначив, що Росія вирішила зіграти по-жорсткому, наступаючи на інтереси Китаю. Росіяни настільки залежні щодо озброєння, що пішли на конфронтацію з Пекіном, активізувавши співпрацю з Північною Кореєю.

"Москва не отримала від Китаю всього того, на що розраховувала. Пекін не дає зброю Росії. Постачання продукції подвійного призначення, допомога технологіями – все це не має критичного впливу на ситуацію на фронті. Китай допомагає Росії не програти, але ж Кремль розраховував на інше. Росіянам потрібні стволи, важка техніка, технології – все те, що Китай не дає", – озвучив Саакян.

Пекін почав висувати умови Росії щодо купівлі газу

Окрім допомоги в озброєнні, Росія розраховувала й на те, що Китай "підставить плече" в питаннях газу. Росіянам необхідно збувати свій газ, ця галузь стає дотаційною.

Однак Пекін почав "викручувати руки" Росії, кажучи, що він буде купувати газ нижче собівартості, по внутрішній ціні й в тих об'ємах, які визначить сам Пекін, щоб не потрапляти в залежність від Росії,

– зауважив Саакян.

Політолог наголосив, що Пекін на додаток до всього посилив санкційне дотримання по відношенню до Росії, не дає їй повного виходу у світ, який вона б хотіла. На цьому тлі Росія поїхала в Північну Корею отримувати звідти зброю й зробила КНДР пропозицію, від якої не можна відмовитися, закривши низку її потреб.

Китай буде допомагати лише собі

Саакян зауважив, що ескалація й напруження зростає прямо під боком Китаю в умовах, де йому це зовсім не потрібно. У випадку певних провокацій розв'язувати проблеми доведеться Китаю. А Росія, яка не отримує все, що їй потрібно, намагатиметься продати "китайську карту" Трампу, якщо той буде обраний президентом США.

Росія готова відвернутися від Китаю, якщо отримає щось важливе для себе від США, зокрема закриття своїх ультиматумів, задоволення низки забаганок. Китай це чудово розуміє й на цьому тлі збільшив свою присутність в Білорусі, активізував дипломатичні відносини з Україною.

Китай також готує пакет рішень щодо можливості обмеження продажу продукції подвійного призначення за кордон, експортного контролю за комплектуючими, готовими FPV-дронами, що може вдарити й по Росії, й по Україні,

– озвучив Саакян.

Політолог підсумував, що Китай прагне наразі відігравати активнішу роль й демонструвати й США, й ЄС, що він не буде союзником Росії, що відмежовується від неї. Однак Саакян запевнив, що не варто очікувати, що Китай буде допомагати Україні. З його слів, він буде допомагати тільки собі.