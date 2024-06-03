"Ніколи не роздмухували вогонь": в Китаї відреагували на звинувачення зірвати саміт миру
Джерело:The Guardian
У Китаї заявили, що ніколи не "роздмухували вогонь і не підживлювали полум'я" російсько-української війни. Позаяк і не
Зокрема, про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін після звинувачень президента Володимира Зеленського в тому, що Росія і Китай намагаються зірвати запланований Саміт миру у Швецарії.
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Зокрема чиновниця наголосила, мовляв, Китай вважає, що всі зусилля, спрямовані на підтримку мирних заходів у російсько-українській війні, повинні бути визнані.
Мао Нін також зазначила, що Китай надає великого значення відносинам з Україною і залишається її найбільшим торговельним партнером. За словами речниці, позиція Пекіну щодо мирної конференції є дуже "відкритою і прозорою".
"Ми віримо, що зможемо отримати розуміння і підтримку всіх сторін", – сказала Мао Нін.
Що цьому передувало
- 31 травня Пекін офіційно повідомив, що не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15 та 16 червня, оскільки захід не схвалює Росія.
- У заяві зазначалось, що Китай завжди наполягав на тому, "аби міжнародна мирна конференція була визнана як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися чесно та рівноправно".
- У Кремлі схвалили відмову Китаю брати участь у Саміті мир. Зокрема речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав: "Ми підтримуємо такий підхід".
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі у Глобальному саміті миру.