Китай уперше поставив летальну зброю Росії для війни проти України, – ЗМІ

Китай уперше поставив Росії летальну зброю для ведення війни проти України. У ЄС уже готуються запровадити санкції проти Пекіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Відповідні розвідувальні дані надав державам ЄС Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель.

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Що відомо про постачання китайської зброї до Росії

Один із високопоставлених дипломатів ЄС заявив виданню, що докази були "переконливими" і продемонстрували "надання смертоносної підтримки" для Росії з боку Китаю.

Тепер нам потрібно розглянути всі можливі заходи (щодо Китаю – 24 Канал),

– сказав дипломат.

Ці заходи містять нові санкції, які призводять до заборони на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожування активів і заборони на в'їзд окремим китайським громадянам.

Водночас співрозмовник видання підкреслив, що все ж варто обговорити це постачання зброї з Росією безпосередньо з Китаєм. Джерела також підкреслили, що дебати про санкції все ще перебувають на ранній стадії.

Інший високопоставлений дипломат ЄС посилався на "дуже серйозні" повідомлення інформаційного агентства Reuters. Наприкінці вересня у виданні повідомляли, що дочірнє підприємство російської державної збройової компанії "Алмаз-Антей" під назвою "Купол" розробило та випробувало новий бойовий безпілотник великої дальності в Китаї та хоче налагодити там масове виробництво для використання ці дрони у війні проти України. Це було зроблено за участі китайських експертів.

До слова, один з високопоставлених дипломатів ЄС також розповідав кореспондентці 24 Каналу, що європейські розвідувальні служби повідомляли про існування заводу в Китаї, який виробляє дрони для Росії. Втім, наразі у Євросоюзу недостатньо доказів щодо причетності китайського уряду.