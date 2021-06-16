Китай вперше визнав підвищення рівня радіації на АЕС "Тайшань": чи є загроза для людей

Раніше з'явилася інформація, що на китайській атомній електростанції "Тайшань" міг статися серйозний радіоактивний витік. Китай офіційно заявив, що рівень радіації на АЕС підвищений, однак це не несе загрози.

Щонайменше тиждень минув з моменту повідомлення про можливий радіоактивний витік. Лише тепер пресслужба Міністерства охорони навколишнього середовища Китаю прокоментувала цю інформацію.

Раніше Масштаби невідомі: у Китаї міг статися серйозний радіоактивний витік на АЕС

Китай визнав підвищення рівня радіації на АЕС

У Міністерстві заявили, що моніторинг радіаційного середовища навколо АЕС "Тайшань" засвідчив, що рівень радіації навколо станції є нормальним, що означає відсутність витоків на станції.

Водночас там додали, що й справді зафіксували підвищення рівня радіації в першому контурі 1-го енергоблоку АЕС "Тайшань". Причиною цього є пошкодження паливних стрижнів.

Через виготовлення палива, транспортування, завантаження в процесі експлуатації енергоблоків виявлення пошкоджень в невеликій кількості паливних стрижнів є звичним явищем,

– повідомила влада Китаю.

Однак Китай запевняє, що АЕС, як і раніше, стабільно працює в межах, встановлених технічним регламентом.

Інформація про радіоактивний витік у Китаї: що відомо