Китай в ООН закликав Україну та Росію до якнайшвидшого початку мирних переговорів

Представник Китаю в ООН закликав Україну та Росію піти "назустріч один одному" і якнайшвидше розпочати мирні переговори. Він також спростував твердження США, що Пекін підтримав війну, розв'язану Росією.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан також звернувся до міжнародного товариства. Він закликав віддати пріоритет миру і людяності та активізувати зусилля для сприяння миру і переговорам.

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Як Китай намагається сприяти переговорам між Росією та Україною

Шуан під час засідання Ради безпеки ООН 14 червня закликав Україну та Росію піти "назустріч один одному" і якнайшвидше розпочати мирні переговори. Він підкреслив, що зброя може припинити війну, але не принесе тривалого миру.

Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям,

– заявив він.

Представник Китаю також закликав міжнародне співтовариство віддати пріоритет миру і людяності, активізувати зусилля зі сприяння миру і переговорам, уникати посилення конфронтації, об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків війни та спільно працювати над створенням умов для політичного врегулювання.

Шуан наголосив, що позиція Китаю щодо України є "послідовною і чіткою".

"Китай і надалі відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо переконуватиме та просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи", – наголосив представник Китаю.

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Він також спростував твердження США про те, що Китай підтримав війну, розв'язану Росією, та зазначив, що навіть після початку війни торгівля між Америкою і Росією не припинялася.

За словами Шуана, Китай завжди закликав до миру та сприяння переговорам для політичного врегулювання, не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював товари подвійного призначення.

Економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не спрямоване проти третіх сторін і не порушує міжнародне право. Фактично, після початку війни торговельні обміни між США і Росією ніколи не припинялися,

– наголосив він.

Шуан закликав США припинити нападки та "очорнення Китаю на підставі українського питання", а також припинити введення односторонніх санкцій проти китайських підприємств.

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