Китай прагне "відкусити" ласий шматок Росії: у чому полягає хитрість Пекіна
Китай веде свою гру і може бути зацікавлений у довготривалій війні. Бо таким чином вона відволікатиме увагу США та послаблюватиме Росію.
Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Китай накинув оком на російські території, в яких уже поступово зникає частина населення через війну.
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План на "великі території"
Чим довше триває війна, ти краще для Китаю, упевнений Каспаров. З одного боку – це значне послаблення Росії як економічно, так і демографічно. Китай може зазіхати на далекосхідні регіони країни-агресорки, де Путін наразі черпає свій мобілізаційний ресурс.
Путін уже сказав, що війна спустошує бурятські, якутські, тувинські поселення. Диспропорція жіночого і чоловічого населення там зростає. Якщо Китай хоче захопити "великі території", то чим менше там залишиться народу, тим краще,
– зазначив опозиційний політик.
Гаррі Каспаров про гру Китаю щодо війни: дивитись відео
З іншого боку – поки триває війна, то і США звертатимуть свою увагу на неї. Наразі Китай має певні економічні проблеми. Ймовірно, Сі Цзіньпіну може знадобитися якийсь великий геополітичний успіх.
"Тут дві опції – напасти на Тайвань, або почати "переварювати" ті російські території, на яких скоро не залишиться населення. Китайці можуть почекати, щоб воно само впало їм у руки", – припустив Каспаров.
Політика Китаю: останні новини
- Економічна криза в Китаї може значно вдарити по Росії у плані закупівлі нафти. Він уже сповільнює закупівлю російської сировини.
- Китай, а також Індія та ПАР використовують Росію у своїх інтересах. Зокрема, Китай, аби уникнути санкцій, вивів з ринку країни-агресорки свою велику компанію.
- Крім Росії, Китай може мати свої плани й щодо Білорусі. Про це може свідчити нещодавній візит китайського міністра оборони Лі Шанфу.