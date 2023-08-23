Китай прагне "відкусити" ласий шматок Росії: у чому полягає хитрість Пекіна

Китай веде свою гру і може бути зацікавлений у довготривалій війні. Бо таким чином вона відволікатиме увагу США та послаблюватиме Росію.

Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Китай накинув оком на російські території, в яких уже поступово зникає частина населення через війну.

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План на "великі території"

Чим довше триває війна, ти краще для Китаю, упевнений Каспаров. З одного боку – це значне послаблення Росії як економічно, так і демографічно. Китай може зазіхати на далекосхідні регіони країни-агресорки, де Путін наразі черпає свій мобілізаційний ресурс.

Путін уже сказав, що війна спустошує бурятські, якутські, тувинські поселення. Диспропорція жіночого і чоловічого населення там зростає. Якщо Китай хоче захопити "великі території", то чим менше там залишиться народу, тим краще,

– зазначив опозиційний політик.

Гаррі Каспаров про гру Китаю щодо війни: дивитись відео

З іншого боку – поки триває війна, то і США звертатимуть свою увагу на неї. Наразі Китай має певні економічні проблеми. Ймовірно, Сі Цзіньпіну може знадобитися якийсь великий геополітичний успіх.

"Тут дві опції – напасти на Тайвань, або почати "переварювати" ті російські території, на яких скоро не залишиться населення. Китайці можуть почекати, щоб воно само впало їм у руки", – припустив Каспаров.

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