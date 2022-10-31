"Китайська та російські версії відрізняються": чи підтримує насправді Пекін Путіна

Пекін оприлюднив заяву, що підтримуватиме Кремль під керівництвом Владіміра Путіна. Утім, версії опубліковані на сайтах МЗС Китаю та Росії відрізняються.

Так, у російській версії заяви мовиться нібито Пекін підтримав позицію Кремля щодо "справедливого врегулювання ситуації навколо України". Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник та член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.

Зверніть увагу "Путіну не пробачать, що він згуртував Захід": чи може Китай забрати частину території Росії

Про що свідчить заява Китаю щодо підтримки Путіна

Тоді як в китайській версії мова йде про підтримку Росії під керівництвом Путіна у "згуртуванні російського народу для подолання "труднощів". Це зовсім різні наративи. За словами Коваля, відповідна заява Китаю свідчить саме про підтримку внутрішньої політики російського диктатора.

Тобто він (Китай – 24 канал) підтримує ті заходи, які Путін здійснює всередині країни. Тут не мовиться про підтримку Росії в тому, що вона робить щодо України. Я думаю, що тут немає якоїсь зміни риторики,

– пояснив Коваль.

Ба більше, на думку журналіста-міжнародника, розмова Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї спрямована на те, щоб домовитися щодо прямого діалогу Путіна з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Так, цією заявою Ван Ї натякнув, що розмови між лідерами не буде.

"Він передав все, що хотіла сказати китайська сторона Путіну. Натомість безпосередньої розмови Путіна з Сі Цзіньпіном не буде", – зауважив журналіст-міжнародник.

За його словами, оприлюднена заява не є свідченням того, що Китай змінює свою політику нейтралітету. Найімовірніше, це просто "обмін люб'язностями" між країнами.

Чому Путін хотів поговорити з Сі Цзіньпіном

Країна-агресорка не отримала тієї підтримки від китайської сторони, якої очікувала. Так, Пекін зайняв позицію так званого проросійського нейтралітету.

Китай чітко заявляє, що взагалі не причетний до цього конфлікту і не треба його втягувати у війну Росії з Україною,

– повідомив журналіст-міжнародник.

Пекін чітко дав зрозуміти Кремлю, що виступає за перемовини Росії з Україною. І це є сталою позицією держави.

Коваль пояснив, що значить заява Китаю щодо підтримки Путіна: дивіться відео

Чи може бути зближення Росії та Китаю

Зближення країн могло відбутися, якби Путін з самого початку правильно відреагував на китайські ініціативи щодо партнерства. Наприклад, через ідею "шовкового шляху" – транспортний коридор з Китаю до Європи через територію Росії.

У російського диктатора своє бачення інтеграції – вплив через економіку та присутність своїх військ на територіях інших держав. На відміну від Росії, Китай ніколи не нав'язував свої ідеї.

Китай – соціалістична країна, а Росія – ні. Ідеологічно вони є дуже далекими, тобто ніяких партнерських або союзницьких зв'язків бути не може,

– підсумував Коваль.

Китай на міжнародній арені: останні новини