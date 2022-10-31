"Китайська та російські версії відрізняються": чи підтримує насправді Пекін Путіна
Пекін оприлюднив заяву, що підтримуватиме Кремль під керівництвом Владіміра Путіна. Утім, версії опубліковані на сайтах МЗС Китаю та Росії відрізняються.
Так, у російській версії заяви мовиться нібито Пекін підтримав позицію Кремля щодо "справедливого врегулювання ситуації навколо України". Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник та член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.
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Про що свідчить заява Китаю щодо підтримки Путіна
Тоді як в китайській версії мова йде про підтримку Росії під керівництвом Путіна у "згуртуванні російського народу для подолання "труднощів". Це зовсім різні наративи. За словами Коваля, відповідна заява Китаю свідчить саме про підтримку внутрішньої політики російського диктатора.
Тобто він (Китай – 24 канал) підтримує ті заходи, які Путін здійснює всередині країни. Тут не мовиться про підтримку Росії в тому, що вона робить щодо України. Я думаю, що тут немає якоїсь зміни риторики,
– пояснив Коваль.
Ба більше, на думку журналіста-міжнародника, розмова Лаврова з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї спрямована на те, щоб домовитися щодо прямого діалогу Путіна з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Так, цією заявою Ван Ї натякнув, що розмови між лідерами не буде.
"Він передав все, що хотіла сказати китайська сторона Путіну. Натомість безпосередньої розмови Путіна з Сі Цзіньпіном не буде", – зауважив журналіст-міжнародник.
За його словами, оприлюднена заява не є свідченням того, що Китай змінює свою політику нейтралітету. Найімовірніше, це просто "обмін люб'язностями" між країнами.
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Країна-агресорка не отримала тієї підтримки від китайської сторони, якої очікувала. Так, Пекін зайняв позицію так званого проросійського нейтралітету.
Китай чітко заявляє, що взагалі не причетний до цього конфлікту і не треба його втягувати у війну Росії з Україною,
– повідомив журналіст-міжнародник.
Пекін чітко дав зрозуміти Кремлю, що виступає за перемовини Росії з Україною. І це є сталою позицією держави.
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Чи може бути зближення Росії та Китаю
Зближення країн могло відбутися, якби Путін з самого початку правильно відреагував на китайські ініціативи щодо партнерства. Наприклад, через ідею "шовкового шляху" – транспортний коридор з Китаю до Європи через територію Росії.
У російського диктатора своє бачення інтеграції – вплив через економіку та присутність своїх військ на територіях інших держав. На відміну від Росії, Китай ніколи не нав'язував свої ідеї.
Китай – соціалістична країна, а Росія – ні. Ідеологічно вони є дуже далекими, тобто ніяких партнерських або союзницьких зв'язків бути не може,
– підсумував Коваль.
Китай на міжнародній арені: останні новини
- Політолог Олег Саакян висловив думку, що Китай не готовий ставати на бік Росії, тому хоче максимально затягнути час. Ймовірно, наразі йому це вдаватиметься, але все залежатиме від того, наскільки далеко заходитиме Путін і як довго триватиме війна.
- На тлі ослаблення Росії Китай може відмовитися від Тайваню та спробувати захопити східні регіони країни-агресорки. На цих територіях наразі мешкають сотні тисяч етнічних китайців.
- Пекін співпрацюватиме з Вашингтоном, щоб знайти шляхи порозуміння на користь обох. При цьому, у країн є деякі розбіжності у питанні Тайваню.