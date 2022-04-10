Китай здійснює напівсекретні поставки зенітно-ракетних комплексів до Сербії

Іноземні ЗМІ з’ясували, що Китай переправив до Сербії зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу "земля – повітря". Китайські вантажні літаки з військовим маркуванням зафіксували у белградському аеропорту.

Зокрема, відомо, що 6 транспортних літаків ВПС Китаю Y-20 приземлилися в цивільному аеропорту Белграда вранці в суботу, 9 квітня.

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Саме на цих літаках перевозили зенітно-ракетні комплекси HQ-22 для сербських військових.

Згодом президент Сербії Олександр Вучич майже підтвердив поставку системи середньої дальності, яка була узгоджена в 2019 році.

Хоча раніше він скаржився, що країни НАТО відмовляються дозволяти польоти над своїми територіями через напруженість внаслідок війни в Україні. Поставки зброї на територію Сербії стурбувало принаймні двох держав-членів НАТО – Туреччину та Болгарію.

Додамо, що китайську ракетну систему часто порівнюють з американською системою "Патріот" і російськими ЗРК С-300, хоча вона має меншу дальність дії.

Наразі Сербія продовжує оснащувати свої збройні сили російською та китайською зброєю, включаючи військові літаки, бойові танки та іншу техніку. На Заході існують побоювання, що озброєння Сербії Росією та Китаєм може підштовхнути балканську країну до чергової війни.

Окрім того, Сербія відома своїми проросійськими настроями і принципово не приєднується до санкцій проти РФ, хоча вона підтримала резолюцію ООН, яка засуджують криваві дії Росії в Україні.

До слова, чинний проросійський президент Сербії Александар Вучич переміг у першому турі президентських виборів. Він набрав 59% голосів. Крім того, перемогу отримали й керівна партія Александра Вучича.