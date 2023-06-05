Напруга зі США та загравання з Європою: чому Китай раптом звинуватив Захід у війні Росії

У Сінгапурі відбувається безпековий саміт "Діалог Шангрі-Ла", де США та Китай вже встигли обмінятися взаємними звинуваченнями у поширенні напруги. Водночас на цьому ж саміті Пекін відверто почав казати про те, що у війні Росії проти України насправді винні НАТО та європейська архітектура безпеки.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій підбив підсумки саміту, а також проаналізував, чому Китай раптом почав звинувачувати Захід у війні Росії проти України. Більш детально читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Китай і Бразилія накинулися на США й НАТО: як друзі Путіна намагаються врятувати Кремль

Україна взяла участь у саміті в Сінгапурі

"Діалог Шангрі-Ла" – це щорічний Азійський безпековий саміт. Ідея його створення виникла у 1996 році через ініціативи міністрів оборони США і Таїланду щодо кращої координації безпеки в Азії на зразок того, як це відбувається в Європі.

З 2002 року такий саміт є щорічним. Якщо казати про вплив цього саміту на Україну, то варто одразу ж додати, що міністр оборони України Олексій Резніков також взяв у ньому участь. Під час саміту він зустрівся зі своїми колегами з країн НАТО та Індо-Тихоокеанського регіону.

Тема російсько-української війни була серед основних у "Діалозі Шангрі-Ла". Резніков зміг обговорити всі нагальні питання з колегами з тих країн, які надають нашій державі військову допомогу, зокрема США, Великої Британії, Канади, Нідерландів, Австралії, Нової Зеландії, Португалії, Німеччини та Швеції.

Тобто такий формат зустрічі дозволяє Україні вести діалог не лише із класичними західними колегами, але і з азійськими представниками.

І тут Україні сильно допомогло те, що під час "Діалогу Шангрі-Ла" було оприлюднено аналітику Міжнародного інституту стратегічних досліджень щодо оцінки впливу війни Росії на регіональну безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У доповіді йдеться про те, що російська агресія є міжнародним прецедентом щодо майбутнього використання військової сили та територіальної анексії. І це звісно сигнал в бік Китаю, який зазіхає на Тайвань.

Резніков назвав умови посередництва Китаю

Однак якраз Китай дуже сильно цьогоріч затьмарив саміт "Діалог Шангрі-Ла", адже почав відверто звинувачувати Захід і розпалюванні нової холодної війни та розповідати, що саме Захід і винен в тому, що Росія напала на Україну.

Зокрема, колишній посол КНР у США Цуй Тянкая, який є частиною китайської делегації на саміті, заявив, що нібито саме Європа винна у війні Росії проти України, адже це нібито саме Європа продемонструвала провал у забезпеченні безпеки континенту.

Мовляв, європейська архітектура безпеки у вигляді НАТО, не показала ефективність, а тому від неї слід відмовитися. Натомість Цуй Тянкая запропонував Європі взяти приклад зі стратегії безпеки Китаю та Азії в цілому.

І показово, що китайський представник робив таку заяву, сидячи біля міністра оборони України Олексія Резнікова. Тобто Пекін ніби натякає, що вже час перестати покладатися на Захід, а натомість дослухатися до закликів Китаю до припинення вогню.

Резніков же відповів стримано, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами. Уже сьогодні Олексій Резніков відповів, що Україна готова прийняти Китай як посередника у мирній ініціативі щодо завершення війни.

Але лише в тому випадку, якщо Пекін зможе змусити Росію вийти з усіх захоплених нею територій. Адже Пекін має такі повноваження щодо Росії. Якщо ж Китай не хоче тиснути на Росію, то який тоді сенс переговорів з росіянами?

Китай хоче перевести питання війни в геополітичну площину

Однак Китай наразі намагається перевести питання війни Росії проти України саме у геополітичну площину з метою, напевно, змінити чинні правила гри.

Адже на тлі проведення безпекового саміту Китай та його сателіти почали активно влаштовувати провокації. Буквально днями в небі над Південно-Китайським морем китайський винищувач виконав те, що офіційні особи США описали як "невиправдано агресивний маневр" у спробі перехоплення літака США.

На вихідних, коли міністр оборони Ллойд Остін закликав своїх китайських колег відкрити канали зв'язку зі Сполученими Штатами, китайський корабель ледь не зіткнувся з американським есмінцем, який проходив через Тайванську протоку.

І китайський міністр оборони Лі Шанфу відверто вказував на те, що саме присутність американських військових в регіоні створює хаос.

Разом з тим, Пекін відмовився від особистої зустрічі між міністрами оборони США та Китаю. Тож, у своїх окремих промовах і Ллойд Остін, і Лі Шанфу підкреслили прагнення своїх країн уникати конфліктів і сприяти стабільності.

Але вони говорили, як то кажуть, повз один одного. Наприклад, Ллойд Остін заявив, що США не прагнуть конфлікту чи конфронтації, але, "ми не здригнемося перед обличчям залякування чи примусу".

Водночас Лі Шанфу постійно говорив про те, що США намагаються створити нове НАТО в Азії шляхом поглиблення партнерства з багатьма регіональними державами. Остін це заперечував. І всі ці обміни думками відбувалися не особисто, а показово, на великих виступах.

І хоча Остін намагався знизити градус напруги, закликаючи до діалогу та запевняючи, що Сполучені Штати не мають бажання змінювати статус-кво навколо Тайваню, все одно низка регіональних міністрів оборони заявила, що поглиблення кризи у відносинах США та Китаю можуть призвести до катастрофічних наслідків.

Ба більше, аналітики тепер вказують, що промова китайського міністра оборони Лі Шанфу була напевно найбільш агресивною за весь час проведення саміту "Діалог Шангрі-Ла". Мовляв, Китай завжди намагався показати себе найбільш дипломатичним, однак цього разу все виявилося інакше і Лі Шанфу просто рубав з плеча.

Китай заграє з Європою

Але, як пише видання Politico, такий різкий тон Лі Шанфу був направлений не проти всього Заходу.

Адже, в той час, як Лі Шанфу відмовився від зустрічі з Ллойдом Остіном, він залюбки провів зустрічі із європейськими колегами, зокрема, з головним євродипломатом Жозепом Боррелем, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

І, наприклад, Боррель назвав свою зустріч з Лі "конструктивною" і зазначив у твітері, що поговорив з Лі про "спільні стратегічні проблеми, включаючи війну Росії проти України, питання Тайваню та Південно-Китайського моря".

А далі Боррель запевняє, що ЄС сподівається продовжувати розвивати відносини з Китаєм на основі довіри та поваги до міжнародного права.

Отже, така вибірковість Китаю знову додає впевненості, що Китай активно намагається розколоти альянс Європи та США.

Діалог між Китаєм та США таки відбувся

Однак, схоже, в Сінгапурі все ж відбувся діалог між Китаєм та США, але не публічно. Видання Reuters повідомляє, що високопосадовці з приблизно двох десятків найбільших розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч у Сінгапурі.

Саме у такому таємному форматі і обговорювалися найбільш болючі питання, в тому числі і питання війни Росії проти України.

І хоча про конкретні обговорення в Сінгапурі було мало подробиць, джерела Reuters повідомили, що на переговорах обговорювали війну Росії в Україні та транснаціональну злочинність.

Російського представника на цій зустрічі не було. І що важливо, джерела стверджують, що тон зустрічі, попри публічну риторику, все ж був налаштований на співпрацю і кооперацію, а не на конфронтацію.