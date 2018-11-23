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      Китаянка Цзюй Веньцзюнь – чемпіонка світу з шахів. Вона обіграла у фіналі колишню українку

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      Цзюй Веньцзюнь – чемпіонка світу з шахів
      Цзюй Веньцзюнь – чемпіонка світу з шахів / ugra2018.fide.com

      У російському Ханти-Мансійську закінчився чемпіонат світу з шахів серед жінок. Перемогу здобула китаянка Цзюй Веньцзюнь, яка захистила свій титул.

      У п'ятницю, 23 листопада, Цзюй Веньцзюнь на тай-брейку обіграла представницю Росії Катерину Лагно. Загальний рахунок фіналу – 5:3.

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      Варто зазначити, що Катерина Лагно – колишня українка, яка народилася у Львові. До 2014 року на міжнародних змаганнях представляла Україну. У півфіналі вона обіграла українку Марію Музичук, яка згодом виборола бронзову нагороду.

      Катерина Лагно під час фінального матчу Чемпіонату світу (фото: ugra2018.fide.com)

      Окрім Марії Музичук, у змаганнях також приймали участь ще чотири українки – Анна Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко та Наталія Жукова.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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