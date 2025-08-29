Повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

Дивіться також Китай відмовився брати участь у перемовинах про ядерне роззброєння зі США та Росією, – CBS News

Для чого китаєць взяв дітей у виснажливий похід?

Батько на прізвище Ву разом із 10-річною донькою та 8-річним сином вирушили у місячну подорож пішки 17 липня з району Баоань у Шеньчжені та завершили її 17 серпня в місті Чанша, що в центральній провінції Хунань.

Я не очікував, що вони пройдуть весь шлях до кінця. Я відчуваю полегшення і пишаюся ними,

– поділився враженнями Ву.

Чоловік пояснив, що через роботу в автошколі в Шеньчжені проводить замало часу з дітьми. Ідея пішки дістатися рідного міста в Хунані виникла в нього ще два роки тому, але тоді він відмовився від задуму, бо діти були занадто малі.

"Я хотів зміцнити їхній дух за допомогою пішої подорожі. Мої діти схильні легко здаватися і уникати викликів. Я хотів, щоб вони були наполегливими і виробили звичку доводити почате до кінця", – зазначив він.

Під час походу він ніс рюкзак вагою 10 кілограмів, а кожна дитина мала по 5-кілограмовій сумці. Щодня вони долали щонайменше 23 кілометри. Щоб підтримати дітей, батько постійно підбадьорював їх.

Коли я помічав, що вони втомилися, я казав їм, що вони сильніші за свого тата. Чим довшу відстань вони проходили, тим більше відчували задоволення від досягнутого,

– розповів він.

Ву також встановив для дітей ліміт щоденних витрат. Якщо діти витрачали більше, то мусили компенсувати різницю з власних кишенькових грошей.

О пів на другу ночі 17 серпня сім’я прибула на залізничний вокзал Чанша-Південь, де на них чекала дружина Ву, Ван.

"Спочатку я не погоджувалася з планом походу. Було дуже спекотно, а також були питання безпеки. Але всі троє погодилися, тому я мусила сказати "так". Я щодня хвилювалася за них. Я думаю, що похід змінив дітей. Моя дочка стала не такою вибагливою, як раніше, а мій син – більш самостійним. Сподіваюся, що їхня подорож сприятиме їхньому розвитку", – заявила дружина Ву.

Як ветеран на милицях вирушив пішки з Києва до Одеси?

Ветеран з позивним "Кокс" вирушив пішки з Києва до Одеси на милицях. Його мета – зібрати кошти на ремонт автівок для фронту та інших нагальних потреб військових.

Відомо, що це вже не перша така благодійна хода для бійця. Раніше він пройшов на милицях дистанцію до Дніпра, Харкова та Рівного.