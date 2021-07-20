У Китаї на алюмінієвому заводі прогримів потужний вибух: моторошні відео

У місті Денфен, що в китайській провінції Хенань, 20 липня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, інцидент стався на алюмінієвому заводі.

Повідомлень про жертви або постраждалих унаслідок надзвичайної події наразі немає. Про це пише газета Global Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Потужний вибух у Китаї

Потужний вибух супроводжувався гучними звуками та відкритим полум'ям.

На місце події прибули співробітники управління з надзвичайних ситуацій провінції.

За попередньою інформацією, цей інцидент стався на алюмінієвому заводі.

У мережі оприлюднили відео, на яких видно вогонь та стовп диму, що підіймається у небо.

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