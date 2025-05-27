Вибух на хімзаводі у Китаї: рятувальники шукають зниклих, оголошено надзвичайну ситуацію

У китайській провінції Шаньдун після вибуху на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical було оголошено надзвичайну ситуацію. Рятувальники шукають зниклих безвісти людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про наслідки вибуху на хімзаводі у Китаї

За даними місцевої влади, щонайменше 5 людей загинули, ще 6 вважають зниклими безвісти внаслідок потужного вибуху на хімічному заводі на сході Китаю 27 травня. Ще 19 людей зазнали легких травм.

Через вибух у небо піднявся величезний стовп сірого та помаранчевого диму. Також були пошкоджені вікна в сусідніх будівлях.

Інцидент стався в цеху компанії Shandong Youdao Chemical у місті Гаомі провінції Шаньдун за кілька хвилин до полудня за місцевим часом, повідомила державна телекомпанія CCTV. Причина вибуху не уточнюється.

Місцеві пожежно-рятувальні служби направили на місце події 55 одиниць техніки та 232 рятувальників. Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю також направило робочу групу та підкріплення рятувальників на місце вибуху.

Працівниця готелю, що розташований приблизно за 3,5 кілометри від хімзаводу, сказала, що чула вибух близько полудня.

Інша очевидиця, яка була приблизно за 6 кілометрів від місця вибуху, розповіла, що почула гучний звук, відчула тряску та "сильний порив" вітру.

Відомо, що компанія Shandong Youdao Chemical була заснована у серпні 2019 року. Сам завод займає понад 46 гектарів землі в хімічному парку Gaomi Renhe та налічує понад 300 співробітників.

Ця китайська компанія розробляє, виробляє та продає пестициди, фармацевтичні препарати та хімічні проміжні продукти.