Зім'яті та навалені одна на одну: у Китаї через негоду зіткнулися понад 200 авто

На мосту у китайському Чженчжоу в провінції Хенань сталася масштабна аварія. Через погані погодні умови зіткнулися понад 200 автомобілів.

Масштабна ДТП сталася сьогодні, 28 грудня. Внаслідок аварії є постраждалі.

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У Китаї через туман зіткнулися понад 200 авто

На опублікованих відео можна побачити сотні зім’ятих та навалених одна на одну машин та вантажних автомобілів.

Внаслідок ДТП багато людей було поранено та заблоковано в авто. Причиною аварії став сильний туман.

За попередньою інформацією, у масштабну аварію потрапили понад 200 машин, а усіх постраждалих госпіталізували у лікарні для надання допомоги.

За даними місцевої метеорологічної служби, видимість у Чженчжоу становила менш ніж 500 метрів. Деякі ЗМІ повідомляли, що пожежна служба негайно направила на місце події 11 пожежних машин і 66 рятувальних підрозділів.



У Китаї через туман зіткнулися понад 200 авто / Скриншот



У Китаї сталася масштабна аварія / Скриншот

Як у Китаї зіткнулися 200 авто: дивіться відео

США накрила негода

21 грудня у США розпочалася потужна зимова буря. Через це сталося багато ДТП.

Так, унаслідок шторму загинули щонайменше 57 осіб. Частину загиблих виявили в автомобілях. Щонайменше одна людина в окрузі Ніагара померла від отруєння чадним газом.

За попередніми даними, в аеропорту Баффало випало понад 1,2 метра снігу. Прогнозують, що "небезпечні умови для подорожей" триватимуть упродовж декількох наступних днів. Негода повільно слабшатиме з початком нового року.