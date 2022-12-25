У Китаї цинічно заявили, що не хочуть "підливати масла у вогонь", коментуючи війну проти України

У Китаї виправдовуються за свою нібито "нейтральну" позицію щодо війні Росії проти України. У МЗС цинічно заявили, що не хочуть "підливати масла у вогонь".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Водночас він наголосив, що Пекін поглибить зв'язки з Москвою у 2023 році.

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Чергова гучна заява Китаю щодо війни

Ван Ї намагався виправдати позицію Китаю щодо війни в Україні. До речі, в Пекіні вже традиційно назвали її "кризою".

Що стосується кризи (повномасштабної війни – 24 канал) в Україні, ми послідовно відстоювали фундаментальні принципи об'єктивності та неупередженості, не віддаючи переваги тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь, тим більше не шукаючи егоїстичних вигод із ситуації,

– цинічно заявив глава МЗС Китаю.

Водночас дипломат наголосив, що у 2023 році Китай поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру та взаємовигідну співпрацю з Росією.

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Посол Китаю поскаржився на "складне становище" через війну

Нещодавно в одному з інтерв'ю посол Китаю в ЄС Фу Цун поскаржився, нібито війна в Україні поставила його державу у "дуже складне становище". Дипломат цинічно заявив, що Китай не хоче "обирати між друзями".

Ми зазнаємо побічних збитків від цієї кризи (повномасштабної війни – 24 канал). І Росія, і Україна є добрими друзями, тому ми не хочемо обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції,

– сказав Фу Цін.

Цікаво, що він також не назвав війну "війною". Натомість вживав слово "криза". Ба більше, як окупанти, називав повномасштабне вторгнення Росії в Україну "конфліктом" і "спецоперацією".