Співпрацював із Росією та перебуває під санкціями США: у КНР призначили нового міністра оборони

Міністерство оборони Китаю очолив новий керівник, генерал Лі Шанфу. З 2018 року він перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки через його військову співпрацю з Росією.

65-річного генерала призначили міністром під час Всекитайських зборів народних представників. Лі Шанфу включений до оновленого складу Центральної військової ради КНР.

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Чому китайський генерал опинився під санкціями США

Лі Шанфу понад 30 років працював на космодромі Січан, зокрема очолював його протягом 10 років.

Як керівник установи Лі Шанфу став об'єктом у санкцій, запроваджених Державним департаментом США у вересні 2018 року у зв'язку із закупівлею 10 бойових літаків Су-35 та обладнання, що належить до зенітно-ракетного комплексу С-400.

Відомо, що закупівлю проводили в основного російського експортера озброєнь – "Рособоронекспорт".

Державний департамент Сполучених Штатів запровадив широкомасштабні обмеження проти російських юридичних осіб і Лі, щоб "покласти на Росію витрати у відповідь на її втручання в американський виборчий процес, розв'язання війни на сході України та іншу зловмисну діяльність".

Санкції включають заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів, а також блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.

Яку роль відіграватиме Лі Шанфу в обороні Китаю

Експерти вважають, що досвід Лі як технократа допоможе йому відіграти ключову роль у досягненні проміжних цілей президента Сі Цзіньпіна щодо Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Оперативний і технологічний досвід наступного міністра оборони Китаю особливо актуальний, враховуючи, що НВАК прагне до 2049 року стати армією світового рівня,

– йдеться у повідомленні.

Американське видання Bloomberg припускає, що це призначення може створити потенційно незручну ситуацію, якщо Лі Шанфу коли-небудь зустрінеться з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

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