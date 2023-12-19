Будинки тріскаються та обсипаються: Китай сколихнув потужний землетрус, багато жертв і поранених

У Китаї близько опівночі вівторка стався землетрус магнітудою 6,2 у віддаленому гірському окрузі на північному краю Цинхай-Тибетського плато. Відомо про сотні жертв і постраждалих.

Так, внаслідок землетрусу загинули щонайменше 111 людей. Ще 230 – зазнали поранення, повідомляли державні китайські ЗМІ.

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Що вже відомо про землетрус у Китаї

Згідно з даними Китайського центру землетрусів (CENC), землетрус стався в повіті Цзишань північно-західної китайської провінції Ганьсу о 23:59 за місцевим часом (15:59 за Гринвічем) у понеділок на глибині 10 кілометів.

Наразі тривають рятувальні роботи. Для оцінки наслідків стихійного лиха направили робочу групу, а кількість зниклих безвісти внаслідок землетрусу невідома.

Епіцентр землетрусу був за 5 кілометрів від кордону між Ганьсу та сусідньою провінцією. Офіційне інформаційне агентство Xinhua повідомило, що сильні підземні поштовхи відчували в багатьох частинах провінції Цинхай.

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У зону лиха направили близько 2200 рятувальників з провінційної пожежної служби та лісової бригади, а також професійних аварійно-рятувальних команд. До рятувальних робіт долучили військових і поліцію.

Національна комісія Китаю з запобігання, зменшення наслідків стихійних лих і надання допомоги та Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайну ситуацію четвертого рівня.

Наслідки землетрусу:

Район лиха у високогірному регіоні, де холодна погода. Тож рятувальні служби працюють над запобіганням вторинним лихам, спричиненим факторами, не пов'язаними з землетрусом. Вранці вівторка температура в Лінься, Ганьсу, неподалік від місця землетрусу, становила близько -14 градусів за Цельсієм. Більша частина Китаю бореться з морозами, адже хвиля холоду, яка почалася минулого тижня, продовжує охоплювати країну.

Наразі землетрус спричинив 100 смертей у провінції Ганьсу та 11 смертей у провінції Цінхай, а також пошкодив інфраструктуру, зокрема, водопостачання, електрику, транспорт і зв'язок,

– повідомили в Xinhua.

Державне телебачення CCTV повідомило, що електропостачання постраждалого від землетрусу району поступово відновлюють. Державна мережа направила 18 аварійно-ремонтних бригад.

Наслідки землетрусу:

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно зруйновані будинки та мешканців, які стоять на відкритому просторі. Прокинувшись від землетрусу, жителі залишили свої будинки та виїхали на відкриті території задля безпеки.

За даними CCTV, попередній аналіз показує, що землетрус був розривного типу, одним із трьох із магнітудою вище 6, які сталися в межах 200 кілометрів від епіцентру з 1900 року.

За даними Китайського центру землетрусів до ранку вівторка зареєстровано 9 підземних поштовхів магнітудою 3,0 і вище, два з яких мали магнітуду щонайменше 4,0.

До речі, ЗМІ зазначають, що землетруси є звичним явищем у західних провінціях, таких як Ганьсу, що лежать на східній межі Цинхай-Тибетського плато, тектонічно активної території.

Найбільш смертоносний за останні десятиліття у Китаї був у 2008 році. Тоді землетрус магнітудою 8,0 стався в Сичуані. Загинули майже 70 тисяч людей.