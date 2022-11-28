У Китаї тривають протести через COVID-обмеження: люди вперше закликають владу піти

Уряд Китаю посилив COVID-обмеження в країні, намагаючись "повністю викорінити вірус". Це призвело до зростання громадського невдоволення урядовою стратегією боротьби.

Демонстрації та пікети пройшли у багатьох містах, зокрема у столиці країни Пекіні, а також у найбільшому місті країни та фінансовому центрі Шанхаї.

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Це незвично для Китаю – владу закликають піти

Протести, які відбуваються в багатьох містах і об'єднані навколо однієї проблеми, є нетиповими для Китаю і відбуваються лише через кілька тижнів після того, як президента Сі Цзіньпіна затвердили на третій термін. Деякі протестувальники у Шанхаї вигукували гасла, які закликали його піти. 17 листопада поліціянти затримали там кілька протестувальників.

Останні протести були зареєстровані як мінімум у восьми містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай, Ченду, Ухань, Нанкін та Ланьчжоу. За словами кореспондента "Аль-Джазіри" Патріка Фока, студенти Університету Гонконгу також провели невелику демонстрацію в неділю ввечері, і біля посольств Китаю за кордоном пройшли збори на знак солідарності. Протестувальники у Пекіні тримають чисті аркуші білого паперу на знак протесту проти цензури.

Яка ситуація з захворюваністю в країні

Влада країни оголосила в понеділок, що щоденна кількість випадків захворювання на коронавірус в Китаї досягла понад 40 000, що є новим рекордом. Натомість важких випадків захворюваності в країні немає.

Політика, що проводиться в Китаї, "нуль випадків COVID-19" сильно вдарила по економіці країни й життю простих людей, спровокувавши вкрай різку реакцію.

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