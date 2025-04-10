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10 квітня, 14:38
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У Китаї відреагували на слова Зеленського про 155 китайських громадян, які воюють на боці Росії

Маргарита Волошина

Міністерство закордонних справ повідомило, що у Пекіні нічого не знають про участь понад 155 громадян країн у війні проти України на боці Росії, про що казав Володимир Зеленський.

Таку заяву у четвер, 10 квітня, зробив речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь під час брифінгу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як у Китаї відреагували на заяву Зеленського

 