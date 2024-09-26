Один з бенефіціарів війни, – Яковенко сказав, як Китай допомагає Росії

Китай продовжує допомагати Росії у війні проти України. Пекін не тільки підтримує Москву економічно, тепер він дозволив на своїй території налагодити виробництво БпЛА для Росії.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що Китай є союзником Росії. Раніше США заявили, що потрібно припинити співпрацю Росії з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Зокрема Пекін постачає Москві верстати, мікроелектроніку та інші товари, які росіяни використовують для нарощування воєнних сил.

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Є безумовним союзником Росії

Також Китай санкціонує постачання великої кількості боєприпасів Північні Кореї. Це вже дуже серйозна проблема. КНДР є сателітом Китаю. На сьогодні вона забезпечує понад мільйоном снарядів для продовження війни Росії в Україні.

Крім того, Китай надає економічну підтримку Росії, закуповуючи разом з Індією російські вуглеводні.

Виготовлення в Китаї безпілотників для Росії, це свідчення того, що Пекін є безумовним союзником Росії і один з бенефіціарів війни,

– підкреслив журналіст.

Водночас Китай просуває мирний план щодо закінчення війни. Сьогодні "переговоробєсіє" розповсюдилось по усьому світі, і всі ці мирні плани, на його думку, один в один відповідають тому, що пропонує Владімір Путін.

Він також хоче "припинити вогонь", але за певні умови. Зокрема, пропонує залишити за Росією окуповані українські території, також, як зазначив він, Україна має піти з частини областей, які на сьогодні перебувають під її контролем. Також Київ має відмовитись від вступу в НАТО, скоротити свою армію тощо.

Все це дуже схоже на повну і кінцеву капітуляцію України. І мирний план Китаю перебуває у тому ж векторі. Він є абсолютно неприйнятним для України,

– наголосив Ігор Яковенко.

До слова. Росіяни почали розробляти та виготовляти в Китаї ударні безпілотники дальнього радіуса дії "Гарпія-3" (G3), які можуть долати відстань у 2000 кілометрів із навантаженням до 50 кілограмів. Росія провела льотні випробування нової БпЛА в Китаї за участю місцевих фахівців.