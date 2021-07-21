Розглядають з оптимізмом: у Китаї висловились щодо перспектив співпраці з Україною

Китайські великі компаній готові співпрацювати з Україною та виходити на наш ринок. Для такого розвитку події є всі передумови.

Про це заявив посол Китаю в Україні Фань Сяньжун. Він зауважив, що Китай хоче більш успішно розвивати китайсько-українські відносини.

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Сяньжун вважає, що обидві країни мають великі потенціали.

Я з оптимізмом розглядаю перспективи нашої співпраці з Україною. Для цього китайська сторона готова і надалі спільно з українською стороною докладати зусилля,

– зауважив посол.

Він вважає, що за 10 років китайсько-українських відносин стратегічного партнерства вони отримали великий розвиток. Зокрема, Китай став найбільшим торговим партнером України.

Також посол нагадав про дуже важливу угоду між двома країнами у сфері інфраструктури.