У Китаї заявили, що форум G20 "невідповідне місце" для обговорення ситуації в Україні

У Китаї заявили, що форум "Великої двадцятки" є неналежним місцем для обговорення політичних питань і питань безпеки, "таких як Україна".

Про це заявив офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, зазначивши, що основна мета форуму не безпека, а економічне співробітництво.

Важливо Росія просить у Китаю різні форми допомоги та їжу, – CNN

Велика двадцятка є основним форумом для міжнародного економічного співробітництва, і це не відповідне місце для обговорення політичних питань та питань безпеки, таких як Україна,

– сказав Чжао.

Відповідну заяву він зробив після того, як його запитали про нібито плани індонезійського уряду вилучити тему України з порядку денного саміту.

Зазначимо, що саміт G20 відбудеться жовтні на індонезійському острові Балі. Але протягом року організовуються спеціальні заходи, зокрема робочі групи, зустрічі міністрів тощо.

Так, у лютому міністри фінансів G20 мали зустріч у столиці Індонезії Джакарті. На ній в основному обговорювали неминуче вторгнення Росії в Україну та економічні наслідки.

Що таке G20 Це міжурядовий форум, до складу якого входять найбільші економіки світу, включаючи Росію, Китай та США.

Підтримка Китаю

З одного боку Китай підтримує Україну: він вже скерував нам дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.

Проте різні авторитетні американські ЗМІ повідомили про те, що Росія звернулася до Китаю по допомогу. У деяких джерелах йдеться тільки про сухпайки для військових, в інших – про допомогу зброєю та технікою. Тепер вибір за Китаєм. У Financial Times навіть вийшла промовиста обкладинка, де Сі Цзіньпін стоїть перед доленосним рішенням щодо України.



Сі Цзіньпін стоїть перед доленосним рішенням щодо України / Фото FT (James Ferguson)

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