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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Китайська компанія ZTE припинила свою діяльність: названо причину

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Китайська компанія ZTE припинила свою діяльність
Китайська компанія ZTE припинила свою діяльність / Фото з вільних джерел

Нещодавно Міністерство торгівлі США заборонило китайській компанії закупляти комплектуючі до власних смартфонів в американських виробників, таких як Qualcomm. Також влада США заборонила компанії використовувати операційну систему Android від Google. Таке рішення сильно вдарило по компанії і китайський виробник припинив продаж смартфонів.

Про це повідомляє phonearena.com.

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За інформацією з різних джерел, минулого тижня ZTE повністю зупинила виробництво смартфонів, а тепер компанія закрила фірмовий онлайн-магазин і заблокувала сторінку на торговому майданчику Taobao, що належить Alibaba Group. Крім того, гонконгська фондова біржа отримала від ZTE заявку про те, що компанія припинила більшу частину бізнес-операцій.

На даний момент ZTE зберігає достатні кошти і строго дотримується своїх комерційних зобов'язань, належним чином дотримуючись законів і правил,
– йдеться в звіті компанії.

Нагадаємо, що санкції проти ZTE були введені після того, як компанія відмовилася зробити догану і позбавити бонусів співробітників, відповідальних за незаконні поставки американського обладнання в Іран і Північну Корею. Замість цього китайський виробник винагородив працівників.

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Чи планує ZTE надалі випускати смартфони – невідомо. Відзначимо, що компанія також є великим гравцем на ринку мережевого обладнання.

Теги: Китай Новини США Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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