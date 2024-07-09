Лукашенко змінив васала: навіщо Китай проводить спільні військові навчання з Білоруссю

В Білорусь прибули військові Народно-визвольної армії Китаю, які мають взяти участь у спільному "антитерористичному тренуванні" з білорусами. Навчання триватимуть до 19 липня.

Президент ГО Ліберально-демократична ліга України Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що раніше співпраці між Китаєм та Білорусі у мілітарній сфері не спостерігалось. Зараз Пекін розбудовує величезну конструкцію автократичного блоку.

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Розширює свою присутність

Відповідно цю подію варто розглядати у взаємодії з іншими. Зокрема з тісною співпрацею Росії та Північної Кореї.

Китай активно заводить Росію в Північну Корею. Вони відновили систему колективної безпеки. Тепер північнокорейці можуть слугувати цілям армії Росії в Україні, а Росія дістала право розміщувати свої війська на території КНДР. Також Росія погрожує Філіппінам і готується брати участь у війні за Тайвань,

– пояснив Харитонов.

Водночас Китай розширює свою присутність до Східної Європи. Раніше це були угоди і декларації, а нині Білорусь інтегрується у БРІКС (вже в жовтні в Казані Мінськ стане членом організації). Також вона приєдналась до ШОС.

Одразу після вступу Білорусі у ШОС, 8 липня, розпочалися спільні навчання білоруських і китайських військових.

Війська Китаю поблизу кордону з Україною

Китайські військові були завезені на парад, що проводився у день незалежності Білорусі. На його думку, вони не поїхали звідти, а доєдналися до військових, що прибули з Китаю на навчання. Також до Мінська приїхала військова делегація з Пекіна, щоб домовлятися щодо військової освіти і підготовки білоруських офіцерів.

Все це свідчить про те, що тепер Мінськ підпорядковується напряму Пекіну, а не Москві. Білорусь сьогодні себе поводить як прямий васал Китаю,

– зауважив Артур Харитонов.

Він додав, що зараз китайські війська розташовані не тільки поблизу кордону з країнами НАТО, але й з Україною. Навчання військових Білорусі та Китаю відбуваються у Брестській області – неподалік від Києва.

"В день початку навчання росіяни здійснили обстріл Києва, який призвів до жахливих подій. Очевидно, що китайці за ним спостерігали, і це підтверджує той факт, що всі атаки проти України росіяни верифікують в Пекіні", – підкреслив Харитонов.