Понад 20 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню і перетнули серединну лінію протоки

На фоні ракетних навчань 22 китайських літаки увійшли до зони ППО Тайваню, перетнувши серединну лінію протоки.

У четвер 4 серпня до зони ППО Тайваню залетіли 22 китайські винищувачі. Мовиться про: J-11*8, SU-30*12 та J-16*2.

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Кілька днів тому поруч з Тайванем вже літали китайські винищувачі

Це вже не вперше, коли китайські винищувачі кружляють навколо Тайваню. 2 серпня у зону ППО Тайваню увійшов 21 військовий китайський літак – це сталось після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Тоді КНР випустила літаки J-11, J-16, KJ-500, Y-9 EW та Y-8 ELINT.

Китай проводить ракетні навчання неподалік Тайваню

Цього ж дня, 4 серпня, Китай запустив у напрямку Тайваню 11 балістичних ракет у межах військових навчань. Ракети були запущені у води поблизу північного, південного та східного узбережжя Тайваню. У Китаї заявили, що навчання були спільними операціями, зосередженими на "блокуванні, нападі на морські цілі, ударах по наземних цілях і контролі повітряного простору".

Тим часом у МЗС Тайваню наголосили, що дії КНР загрожували національній безпеці острова та спричинили напруженість у регіоні, закликавши міжнародну спільноту засудити китайську військову загрозу.

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