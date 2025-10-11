Тісна співпраця Росії та Китаю простежується й у військовій сфері. Зокрема, 5 жовтня під час масованого російського удару над Львовом фіксували китайські розвідувальні SAR-супутники.

Вони, імовірно, збирають важливі дані про ключові стратегічні об'єкти України. Відповідну заяву під час брифінгу зробив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає 24 Канал.

Як у МЗС коментують появу китайських супутників в українському небі?

За словами Тихого, такого типу апарати неодноразово помічали над територією України. Їхня діяльність спрямована на моніторинг за стратегічно важливими об'єктами в умовах російської агресії.

Ми розуміємо, що це спостереження за якимись дуже конкретними об'єктами, наприклад, підстанціями АЕС. Ми бачили таке раніше, не зараз, раніше. Тому, на жаль, ця проблема не сьогодні з'явилася,

– розповів речник МЗС.

Георгій Тихий стверджує, що Україна інформує не лише Пекін про діяльність цих супутників, а й своїх міжнародних партнерів. Він підкреслив, що такі інциденти свідчать про глобальний характер війни, розв'язаної Росією.

Так, Кремль залучає до протистояння не лише Іран і Північну Корею, а й інші держави.

Тихий наголосив, що вплив російської збройної агресії не обмежується європейською безпекою. Натомість він розповсюджується й на Південно-Східну Азію, Індо-Тихоокеанський регіон і Близький Схід.

Ця війна значно ширша за лише Україну. В такому ключі ми доносимо це партнерам,

– резюмував речник

