Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні, – Зеленський

Російська армія активно використовує у війні проти України обладнання, яке надходять з Китаю. Водночас Пекін не бажає тиснути на Москву для завершення бойових дій, маючи для цього важелі впливу.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для японського видання NHK.

Що сказав Зеленський про Китай?

Глава держави підтвердив, що особисто бачив в Україні залишки реальної ракети північнокорейського виробництва, якою вдарили окупанти. При цьому він зазначив, що безпосередньо китайських ракет поки не фіксували.

Попри відсутність готової зброї з КНР, країна-агресорка отримує звідти критично важливі компоненти. За словами Зеленського, обладнання надходить до Росії, ймовірно, разом зі спеціалістами та технологіями.

Президент також звернув увагу на те, що Китай не використовує свій колосальний вплив на Росію, щоб зупинити агресію. Український лідер підкреслив, що в умовах жорстких санкцій, ізоляції банківських систем та залежності від тіньового флоту, Москва дуже вразлива до позиції Пекіна.

Я не бачу, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни. Я ніколи цього не бачив. Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю,

– заявив Зеленський

Глава держави висловив жаль, що КНР політично не стоїть на боці України. Він додав, що Пекін демонструє більшу відкритість до Росії та готовність їй допомагати, що для такої великої країни означає дуже багато.

Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні,

– сказав глава держави.

Нагадаємо, за даними Politico, Китай постачає Росії сировину, необхідну для виготовлення БпЛА. Відповідно до документів, на початку року китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group поставила до 46 тонн хімічних сполук для виробництва вуглецевого волокна дочірньому підприємству "Алабуга-Волокно". Зазначимо, що спеціальна економічна зона "Алабуга" в Татарстані є одним із ключових центрів виробництва ударних дронів типу "Шахед" та їхньої російської версії "Герань".