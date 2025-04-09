Один з полонених китайців був завербований представником Росії безпосередньо у Китаї, – СБУ

Напередодні Сили оборони змогли взяти у полон двох громадян КНР, які воювали на боці Росії. Виявляється, російський представник завербував безпосередньо у Китаї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як полонені китайці потрапили до російського війська

У СБУ розповіли, що спілкування з полоненими китайцями відбувається через перекладачів. За словами фігурантів, вони потрапили в полон ЗСУ під час виконання свого першого бойового завдання.

Один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником Росії безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви і підписав контракт,

– йдеться у повідомленні.

Щодо іншого полоненого громадянина Китаю, він приїхав до Росії в грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, пізніше він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в мережі про набір на службу та виплату 2 мільйонів рублів.

СБУ зараз перевіряє свідчення полонених і проводить слідчі дії, щоб з’ясувати всі деталі участі громадян КНР у війні Росії проти України.

До слова, президент України Володимир Зеленський показав відео допиту полонених китайців. Він також розповів, що на боці Росії воюють понад 150 громадян Китаю.