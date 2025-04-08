Хто взяв у полон громадян Китаю на Донеччині: стало відомо, військові якої бригади це зробили

Двох громадян Китаю в Донецькій області взяли в полон військові 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Про це повідомили у пресслужбі бригади, а також джерела Української правди в Силах оборони.

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Громадян Китаю взяли у полон на Донеччині

Вказується, що громадяни Китайської Народної Республіки перебували на боці ворога – в зоні бойових дій, озброєні, у складі підрозділу російських окупаційних військ.

Наразі з полоненими працюють українські правоохоронці, проводячи необхідні процесуальні дії.

Відповідно до інформації джерел УП, згадки про участь китайців у війні на боці Росії фіксувалися в радіоперемовинах російських військових на Сіверському напрямку вже кілька тижнів. Проте лише після захоплення в полон перших двох китайців, ця інформація підтвердилася.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомив, що Сили оборони України взяли в полон у Донецькій області двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.