Нинішня позиція Китаю є оптимальною: політолог про те, чому її треба зберегти

Наразі Китай не є ворогом для України. За найкращого розвитку подій саме ця країна може стати гарантом безпеки від російської агресії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, політика Китаю не дозволяє наразі виступити разом у блоці з іншими країнами проти однієї Росії.

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Найгірший сценарій

Андрій Вігірінський пояснив, що ситуацію з позицією китайської влади варто розглядати з негативного та позитивного для України варіантів.

Найгірший сценарій – це коли Китай не те, щоб на рівні припущень іноземної преси, які звучать протягом останнього тижня в категорії слів на кшталт "Китай розглядає можливість підтримки Російської Федерації", перейде до стадії підтримки РФ,

– зауважив він.

Політолог повідомив, що мовиться не лише про придбання сировини, але і закриття прогалин у російському виробництві зброї, постачанні амуніції чи іншого обладнання.

За його словами, за такого варіанту подій Китай виступатиме за підтримку торговельного партнера номер 10, яким є РФ, та нехтуватиме західним світом.

Вігірінський додав, що для України це буде дуже-дуже погано.

"Якщо ми говоримо про те, що РФ поступово під впливом санкцій виснажується економічно, то поява в неї такого союзника, який не соромиться і не приховує свою підтримку, означає те, що виснаження РФ в принципі стає питанням десятиліть, якщо не чверті століття", – зауважив він.

Політолог зазначив, що це викличе цілий шквал санкцій, які впадуть на голову китайського населення. Втім, цей варіант є найменш вірогідним.

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Питання зброї

Андрій Вігірінський зазначив, що Китай би не претендував на роль геополітичного центру на планеті, якби боявся політики США. Мовиться про це в контексті того, що він претендує на вироблення певної політики, коли не можеш озиратися назад, бо визнаєш сильнішим противника чи систему, з якою намагаєшся конкурувати.

На його думку, ми не повинні легковажити спроможністю Китаю – його економіка у світовому рейтингу посідає друге місце.

"Нам би хотілося, щоб вона займала або ту ж позицію, яка на сьогодні є у питаннях її відносин з РФ, тобто купувати сировину за цінами, які встановлює Китай і які є нижчими за ринкові – це окей", – пояснив він і додав, що у такий спосіб економіка Китаю буде зростати.

Водночас для України буде погано, якщо Китай постачатиме Росії чіпи чи інші високотехнологічні товари, зброю.

За його словами, протягом останніх декількох десятиліть Росія щороку продавала Китаю озброєння на 2–3 мільярди доларів. Проте РФ прагнула збільшити цей показник до 5–7 мільярдів доларів.

Напевно, за десятиліття в Китаї збереглося достатньо того озброєння, яке РФ сама виробляє, друге – вміє ним користуватися, третє – дефіцит якого вона, можливо, відчуває на полі бою,

– зазначив політолог.

Вігірінський наголосив, що бажання Росії повернути зброю не зовсім добре відобразилося б на полі бою в Україні. Водночас не факт, що західні партнери не сформували б паритетну кількість озброєння і не передали б її для потреб України.

Китай – не ворог

Політолог повідомив, що з точки зору ідеології зовнішнього позиціювання, Китай не може накладати на РФ санкції.

Та позиція Китаю, яка є сьогодні, є насправді оптимальною,

– переконаний він.

Вігірінський наголосив, що водночас Китай щоразу відкрито заявляє про те, що використання ядерної зброї є неприпустимим, а завершення війни потрібне якомога скоріше.

"З точки зору офіційного доєднання до колективних зусиль, пов'язаних з тиском на РФ по припиненню війни, вони знову ж таки з ідеологічної точки зору не можуть цього зробити, бо виступають проти дружби блоків країн проти однієї країни, проти санкцій", – пояснив він.

За його словами, це свідчення їхньої міжнародної позиції не лише щодо України.

"Є ціла сукупність складнощів, які унеможливлюють участь Китаю в коаліції країн, які підтримують Україну", – наголосив він.

На думку політолога, у двох країн зараз торгово-економічні відносини, які успішно формують залежність Росії від Китаю.

У тому майбутньому, коли Україні будуть потрібні гарантії безпеки, Китай зможе це використати, ставши одним із гарантів безпеки, й поручитися за те, що від РФ не надходитимуть загрози,

– повідомив він.

За його словами, чомусь офіційні медіа малюють з Китаю ворога, який вже підтримує РФ практично на рівні з Іраном.

"Насправді, на щастя, поки він для нас таким ворогом не є", – переконаний політолог.

Він пояснив, що складно уявити ситуацію, коли країна з таким рівнем економіки, стане для нас небезпечною.

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