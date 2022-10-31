У планах Пекіна Москви більше немає: чому Китай відвертається від Росії

Китай планує самостійну геополітичну гру на наступні роки. Це може загрожувати світу набагато впливовішими наслідками, чим початок неприхованої агресії Росії проти України.

Водночас у планах Пекіна вже немає місця для Росії та Путіна. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Експерт зазначив, що Китай сьогодні – це "гігантська самостійна цивілізація", яка "пливе у дуже поганому напрямку".

Трагічна сторінка в історії Китаю та всього людства – це 20-й з'їзд компартії КНР. Масштаби цього лиха можна порівняти з війною Путіна проти України. Путінська війна забрала 1,5 відсотка світової економіки вже зараз, але 20-й з'їзд КПК – це мілітаризація КНР, перетворення імперії "в собі" на імперію "для всіх",

– пояснив аналітик.

За його словами, яскравим свідченням цього стало те, що Китай взяв курс на модернізацію армії до 2027 року.

"Після цього Сі Цзіньпін збирається перетворитися на "дракона", якого мають випустити на волю. Це курс на мілітаризацію та знищення будь-якої опозиції", – вказав журналіст.

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Яковенко констатує, що Китай – це "геополітичне тіло", яке "у 20 разів перевищує за масою Росію".

"У перспективі це обіцяє стати величезним лихом. У планах Китаю Росії більше немає, як і у планах США. Це деяке "тимчасове непорозуміння", яке зараз схоже на нарив. Всі сподіваються, що він розкриється сам. Та і не хочуть його "розкривати" "хірургічним шляхом", на жаль, що було б правильним", – резюмував опозиціонер.

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