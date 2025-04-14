"Навіть організували McDonald's": китайський солдат розповів про умови в полоні в Україні

Один із китайців, який потрапив у полон до ЗСУ, розповів, як до нього з товаришем ставилися в Україні. За словами громадянина, їм навіть організували їжу з МакДональдзу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова китайських військовополонених під час пресконференції, проведену СБУ.

До теми Всі документи були російською мовою, комунікація була за допомогою жестів, – полонений китаєць

Що розповів китаєць про умови в полоні в ЗСУ

Китайський військовополонений Чжан Ренбо зазначив, що після того, як він та його побратим Ван Гуанцзюнь потрапили в полон, то їх перевезли у безпечне місце.

До нас ставляться добре. Нам навіть організували МакДональдз. Загалом кажучи, до нас ставляться добре, і ми маємо гарне враження,

– сказав Чжан Ренбо.

До слова, китайські військовополонені розповіли також про жахливе ставлення до них у російській армії. Так, окупанти у них часто забирали телефони, а щоб повернути їх вимагали гроші.

Один із полонених сказав, що йому дали карту, на яку він отримав суму у 200 тисяч рублів, але не міг цією картою користуватись. Якщо ж китайці відмовлявся платити за послуги, зокрема за зарядні пристрої, то погрожували.