Китай знав про участь своїх громадян у війні проти України, – Зеленський

Китай знав про участь своїх громадян у війні проти України. Втім, наразі не можна говорити про те, що на це була команда з Пекіну.

У Зеленського запитали про те, чи відомо, яка мотивація була у китайців щодо того, щоб воювати проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Китай знає про те, що китайці воюють на боці Росії

На питання про мотивацію громадян КНР, які воюють проти України, та про те, чи ці дії є частиною державної політики Пекіна, президент відповів, що наразі достеменної інформації немає.

У мене немає поки що відповіді на це питання. Служба безпеки України буде працювати над цим. Ми просто фіксуємо завдяки даним і деталям, які у нас є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправку,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що наразі немає доказів того, що була видана пряма вказівка з боку китайського керівництва.

"Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їх мотивація, гроші чи ні, політика тощо мені поки не відома. Але буде відома", – сказав президент.