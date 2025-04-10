Росія використовує широку мережу реклами для вербування китайців на війну, – The Guardian

У китайських соцмережах ширяться відео, які рекламують участь у війні на боці Росії. Деякі з них створені як частина російської пропаганди, деякі звучать більше як реклама впливових осіб для робочої відпустки.

Спільне в цих матеріалах одне – вони просувають ідею стати найманцем у російських збройних силах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Росіяни вербують китайців на війну

Президент України Володимир Зеленський заявив про затримання двох громадян Китаю в Донецькій області. За його словами, ці чоловіки є частиною групи з щонайменше 155 китайських найманців, які воюють на боці Росії. Президент також наголосив, що Росія веде системну кампанію з вербування китайців, використовуючи для цього соцмережі на кшталт Douyin (аналог TikTok).

Зеленський зажадав відповіді від Пекіна, звинувативши його в тому, що він закриває очі на вербування Росією своїх громадян. Відомо, що під час конфлікту Росія використовувала або намагалася вербувати іноземних найманців або солдатів, зокрема з Північної Кореї, Сирії та Лівії.

Що пропонують китайцям за службу в армії Росії

У китайських соціальних мережах легко знайти численні кліпи про прийом на роботу. Усі вони наголошують на пропонованій платі від 60 000 до 200 000 юанів (8 000–14 000 доларів) як бонус за підписання контракту та місячну зарплату в розмірі близько 18 000 юанів (майже 2 500 доларів).

Одне відео, яке переглянули сотні тисяч на різних платформах, схоже на російське оголошення про прийом на роботу з китайськими субтитрами. Там показано кавказьких чоловіків, які залишають свою роботу, щоб воювати, і запитує глядачів: "Ви хочете продемонструвати силу тут? Це той шлях, якого ви прагнете? Ви жорстка людина, будьте як вони!"

В іншому ролику російська інфлюенсерка розмовляє зі своїми більш ніж 300 000 фоловерів китайською мовою, рекламуючи фінансові переваги вступу в російську армію, бонуси за підписку та щомісячні виплати від російського уряду та військових, а також пільги на житло, медичне обслуговування та догляд за дітьми.

"Навчений досвідченими тренерами, оснащений найкращим професійним обладнанням. У Москві можуть записатися всі охочі до 60 років, незалежно від проходження військової служби за кордоном. Іноземці та громадяни Росії можуть записатися добровільно",

– каже вона.

Навіщо китайці погоджуються на участь у війні

Три тижні тому китайський журналіст і письменник Чай Цзін брав інтерв’ю у громадянина Китаю, який приєднався до російських військ у листопаді 2023 року, прилетівши до Росії за туристичною візою.

Солдат розповів їй, що перебуває в Бахмуті у складі штурмової групи біля передової. Він сказав, що "гроші зіграли певну роль" у його рішенні приєднатися, але головним чином він керувався тим, що хотів здобути бойовий досвід, адже не мав його під час служби в армії Китаю.

Китайський боєць, який приєднався до російських військ, зізнався, що міг обрати будь-яку зі сторін, але обрав саме Росію, оскільки там було більше співвітчизників. За його словами, отримати російську візу простіше, до того ж серед китайців поширене переконання, що Москва підтримує Пекін.

Я зрозумів, що одного разу можу тут померти, тому вирішив поділитися реальним досвідом, оскільки народ Китаю давно не переживав війни,

– сказав він.

Він додав, що він сподівається, що Китай збереже стабільність і "утримається від початку або приєднання до воєн".

Як на це реагує офіційний Пекін

"Дозвольте мені підкреслити, що уряд Китаю завжди просить громадян Китаю триматися подалі від районів збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони", – заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Однак фактична присутність сотень оголошень про набір найманців у відкритому доступі – і той факт, що вони не видаляються, попри цензуру китайського інтернету – викликає запитання. У виданні підсумовують, що в умовах, коли критичні теми У КНР активно блокуються, така толерантність до вербувальних постів виглядає щонайменше як мовчазна згода.