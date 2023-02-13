"Дружба" лише по ТБ: Китаю насправді вигідні невдачі Росії

Перший, хто має дякувати США і всьому західному світу за ізоляцію Росії, це китайський лідер Сі Цзіньпін. Після війни він повинен виставити Джо Байдену ящик рисової горілки, пачку пельменів цзяоцзи та запеченого окуня, що є символами багатства.

За скільки китайці закуповують російську нафту

Тому що ніхто так, як Китай, не виграє від перетворення Росії на велику бідну країну. Це на російському ТБ Владімір Путін може розповідати дурням про те, що у Росії з Китаєм дружба.

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Насправді це пограбування під виглядом гуманітарної допомоги. Яке, своєю чергою, у короткостроковій перспективі вигідне і нам. Росію використовують, брешучи, що це – "кохання".

Як пише західна преса, китайські державні нафтові гіганти, які досі утримувалися від угод з "Роснафтою", тепер дали добро на покупку Urals. Ціни, за якими російська нафта йде китайським держкомпаніям, невідомі, але, припускають аналітики, вони є вкрай низькими. Закупівлі відновили PetroChina і CNOOC, які досі утримувалися від морського імпорту з Росії.

Китайські держкомпанії весь рік війни дотримувалися обережності у таких угодах. З моменту набуття чинності нафтовим ембарго ЄС 5 грудня минулого року не поспішали нарощувати закупівлі, не маючи чітких інструкцій з Пекіна, пишуть в Energy Aspects. Але запрацювало ембарго, набуло чинності нове обмеження – на російські нафтопродукти, отож китайці вирішили вкластися в купівлю дешевої, у всіх сенсах цього слова, російської нафти.

Її експорт до Китаю у 2023 році може зрости на 500 тисяч барелів на добу, тобто до 2,2 мільйона барелів на добу, оцінює Bloomberg. Якщо Пекін вирішить нарощувати свої комерційні чи стратегічні нафтові резерви, то ця цифра може зрости й до 2,5 мільйона барелів.

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Ціна, за якою російська Urals продається китайським держкомпаніям, повторюся, невідома. Однак відомо, що після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС та "стелі" цін G7, російським компаніям довелося різко збільшити знижки для азійських покупців. Ось офіційні російські дані:

у січні середня ціна Urals – 49,48 долара, що на 41% дешевше за Brent, вартість якої – 84 долари;

грудень – 50,47 долара проти 81,6 долара;

листопад – 68,7 долара проти 90,9 долара.

Росію, у буквальному значенні, "доять". І це добре. Звичайно, було б краще, якби Пекін приєднався до санкцій та різноманітних ембарго, але на це розраховувати не доводиться. А ось, "видоїти" Росію насухо – якраз.

Пекіну вигідні проблеми Москви

А чому це не "кохання", запитає якийсь скривджений росіянин, гордо завертаючись у триколор? Чому не "партнерство"?

По-перше, партнери не чекають коли нафту продаватимуть за собівартістю.

По-друге, закупівлю вирішили наростити не просто так, а з наміром. У Китаї дуже розвинене виробництво нафтопродуктів, бензину тощо.

Так от, після того, як цивілізований світ сказав "ні" російському бензину, саме Китай готовий збільшити виробництво, скупивши дешево нафту.

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"Вам вона все одно не потрібна, хіба що свої білі "Лади" заправляти, – кажуть китайці. – Тож давайте її сюди та подешевше! І радійте, що ми взагалі у вас її купуємо!".

Точно кажу вам, Пекін і Вашингтон, зустрічаючись тишком-нишком, сильно сміються дивлячись на метушливого Путіна, що лопається від фальшивої величі. А від слів про "найкращу країну у світі" у старих Джо і Сі взагалі кольки починаються.