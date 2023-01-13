У Китаю проблеми через агресію Путіна: три основних причини

Імовірно, що китайська влада не знала про наміри Росії виконувати вторгнення на територію України. Ба більше, агресія Владіміра Путіна доволі невигідна для Китаю.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, Китай остаточно не виступає за ту чи іншу сторону конфлікту.

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Проблеми Китаю

Майкл Накі прокоментував, що Росія з 2015 року виступає за незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". По-перше, Китаю такі висловлювання не дуже до вподоби.

"У нього там своя Тайванська криза. Він, навпаки, за територіальну цілісність", – зауважив опозиціонер.

На його думку, другою видимою проблемою для китайського представництва є нарощування західного комплексу озброєння.

Якщо Китай якісь теж захоче емансипаційні дії робити, то Захід тепер набагато більше підготований,

– додав Накі.

За його словами, Захід нині демонструє своєрідну гонитву за озброєнням, наприклад, збільшує кількість боєприпасів, та оновлює протоколи безпеки. Причиною цього є вторгнення Владіміра Путіна і його війська на територію України.

"Якби не було вторгнення, то Захід був би розгублений у випадку ситуації із Тайванем", – зауважив він.

Третьою проблемою можна вважати економічні втрати, які теж відчуває Китай. До того ж у країні знову вирує епідемія коронавірусу.

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Чи знав Китай про вторгнення

Майкл Накі зауважив, що президент Росії Владімір Путін не мав потреби інформувати про свої плани Китай, який почав би відмовляти його від реалізації задуманого. Російський президент цілком імовірно обрав варіант пригрозити чи навіть намагався втихомирити країну-сусідку.

"Навіщо йому ділитися із Сі Цзіньпінем, якщо Путін у цілому не дуже любить ділитися з іншими людьми певними своїми думками", – підкреслив він.

На його думку, диктатор не повідомив про наміри нападати на Україну навіть великій кількості російської еліти.

Чи наважиться Китай допомагати Росії

Російський опозиціонер зауважив, якщо Китай мав бажання допомагати Росії, то робив би це від початку, що значно розв'язало б руки країні-агресорці.

"Китайці навіть карти світу не роблять, а китайські банки не страхують російську нафту. Щось не дуже надійний помічник у публічному полі", – підмітив Накі.

На його думку, Китай не буде займати позицію чиєїсь зі сторін, бо його хвилюють власні проблеми.

Не думаю, що вони тримають свою велику інтригу,

– зауважив він.

До того ж Китай дуже складний і специфічний регіон із тривалою історією.

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