Кива попросив Росію "звільнити Україну", але там відповіли, що "війна – неможлива"

Одіозний Ілля Кива зробив абсурдну та цинічну заяву, що напад Росії – нібито "звільненням". Тим часом у країні-окупантці заявили, що війна – "неможлива".

У своєму телеграм-каналі скандальний Кива 28 січня написав: "Чому відразу нападуть? – Звільнять!". На обурливу заяву Киви у Росії відреагував Володимир Джабаров. Він обіймає посаду першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ.

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Відповідь Джабарова була такою ж абсурдною.

Ставлюся з великою повагою до депутата Киви за його безстрашність боротися з режимом. Але війна між нашими країнами – неможлива,

– заявив Джабаров.



Цинічна заява Киви / Скриншот 24 каналу

"Якщо війна почнеться, вона буде і на кордоні НАТО"

Президент Володимир Зеленський розповів, чому Україну варто прийняти до НАТО. Український лідер наголосив, що якщо почнеться війна, вона буде й на кордоні НАТО. Відповідну заяву Зеленський зробив під час зустрічі з іноземними журналістами.

Окрім того, український лідер не виключає, що там можуть бути провокації.

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