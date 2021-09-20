Кива привітав путінську партію з перемогою на виборах у Росії

Від 17 і до 19 вересня у Росії тривали вибори до Держдуми. Народний депутат з "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива зрадів перевазі партії "Єдина Росія" Володимира Путіна.

Кива привітав "Єдину Росію" з перемогою на виборах до Держдуми. Він написав, що це може допомогти поліпшити стосунки України та Росії.

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"Хочу привітати партію "Єдина Росія" з безумовною перемогою на виборах до Державної Думи Росії. Сподіваюсь, що послідовна політика партії дасть змогу розв'язати всі наявні суперечки між нашими країнами", – написав Кива.

Ми повинні пам'ятати, що наша сила у слов'янській єдності, –

додав він.

Що відомо про вибори до Держдуми

Росіяни вибирали депутатів 3 дні – з 17 по 19 вересня.

Кількість виборців Кремль вирішив збільшити коштом мешканців окупованих територій України – Донецької та Луганської областей і АР Крим.

Окупанти видали українцям приблизно 600 тисяч російських паспортів.

Російський Центрвиборчком опрацював 99% голосів. Перемогла путінська "Єдина Росія". Вона набрала 49% голосів.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Росії.

Свою позицію оприлюднили Сполучені Штати Америки. Вони не визнають волевиявлення законним.

Текст публікації Ілля Киви у телеграмі:

Хочу привітати партію "Єдина Росія" з беззастережною перемогою на виборах в Державну Думу Росії. Сподіваюся, послідовна політика партії дасть можливість вирішити всі наявні розбіжності між нашими країнами. Ми повинні пам'ятати, що наша сила в слов'янській єдності!!!